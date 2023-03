I Gazebo Penguins pubblicano il nuovo singolo “CPR14”

Disponibile online “CPR14”, ultimo estratto da “Quanto”, il nuovo album dei GAZEBO PENGUINS fuori per Garrincha Dischi e To Lose La Track

Fuori “CPR14”, ultimo estratto da “Quanto”, il nuovo album dei GAZEBO PENGUINS in arrivo per Garrincha Dischi e To Lose La Track. Un brano che ruota attorno al concetto di tempo e ne simula lo scorrere inesorabile fino a schiantarsi contro un muro di suono impenetrabile, che travolge fisicamente.

Per la Relatività Ristretta il tempo e lo spazio sono tutt’uno, lo spaziotempo. E il tempo è più veloce dove c’è meno forza di gravità. “CPR14” racconta di quest’idea paradossale di scavare un tunnel al centro della Terra, per avvicinarsi al punto – del mondo in cui viviamo – in cui la forza di gravità è più forte che mai, e trascorrere i giorni lì, dove il tempo scorre più lentamente, per riuscire a guadagnare, alla fine di una vita, una manciata di attimi in più. Racconta che il tempo è una variabile e non è costante. Se tutto si fermasse per davvero, si fermerebbe anche il tempo. Perché il tempo è una costruzione mentale. Perché il destino del mondo è l’entropia, e l’entropia aumenta man mano che le cose si muovono e l’energia diventa calore. Non ci sarebbe tempo dove non c’è movimento, dove non c’è calore. E dove si sprigiona calore, ecco che accade qualcosa di irreversibile, che non può tornare indietro: ecco che si crea la linea del tempo.

“CPR14” prova ad indagare alcune di queste verità che suonano come paradossi. Di come ogni cosa che facciamo per lasciare un segno («un bacio, un salto, un do minore…») produca calore e diventi irreversibile; di come si possa staccare il passato dal presente; di come solo congelando tutto si possa fermare anche il tempo… per poi ritrovarsi a dover ammettere che di freddo si muore. Forse per raccontare che il tempo che conta è solo quello che riusciamo a tenerci vicino; quando tutto il resto è relativo, dipende, non ci compete – e il più delle volte nemmeno lo capiamo