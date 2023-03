Come eliminare file spazzatura e duplicati dal PC gratuitamente?

Scopri come liberare spazio sul tuo computer con programmi di pulizia gratuiti come 4DDiG Duplicate File Deleter (Windows e Mac)

La pulizia del PC Windows 10 è un’operazione importante per mantenere il sistema in salute. Uno dei compiti più critici in questo senso è la pulizia di Windows Update, il servizio che gestisce gli aggiornamenti del sistema operativo e dei programmi su di esso installati.

Infatti, gli aggiornamenti di Windows possono accumulare molti file temporanei, duplicati, cartelle vuote, log di installazione e altri dati inutili che occupano spazio sul disco rigido e possono causare problemi di prestazioni, soprattutto su PC non molto potenti.

Pertanto, eseguire regolarmente una pulizia Windows Update è fondamentale per liberare spazio e garantire che il sistema funzioni correttamente. Per effettuare la pulizia di Windows Update, è possibile utilizzare l’apposito strumento integrato in Windows 10 chiamato “Pulizia del disco”. Questo strumento consente di selezionare la voce “Aggiornamenti di Windows” nella lista dei file da eliminare e di cancellare tutti i dati obsoleti associati a Windows Update in modo sicuro e automatico. In questo modo, la pulizia di Windows Update diventa un’operazione semplice e veloce che tutti gli utenti di Windows 10/11 dovrebbero includere nella loro routine di manutenzione del PC.

Parte 1: Cosa si intende per file spazzatura?

Il termine “file spazzatura” si riferisce a file o dati che non sono più necessari o utili e che occupano spazio sul disco rigido del computer senza fornire alcun beneficio. Questi file possono essere generati da molte fonti, come ad esempio il sistema operativo, i programmi installati, il browser web, i file scaricati e così via.

Tra i tipi più comuni di file spazzatura ci sono i file temporanei, i file di log, i file di backup obsoleti, le cartelle vuote, i file doppioni, e i file di installazione dei programmi che non sono più necessari. Questi file possono accumularsi nel tempo e occupare spazio prezioso sul disco rigido, rallentando le prestazioni del computer e rendendo difficile la gestione dei dati.

Inoltre, alcuni file spazzatura possono rappresentare un rischio per la sicurezza del computer, poiché potrebbero contenere informazioni sensibili o dati personali che potrebbero essere utilizzati per scopi malevoli. Per questo motivo, la rimozione regolare dei file spazzatura dovrebbe diventare un’abitudine costante per mantenere il computer in salute e proteggere la propria privacy. Per cui, eliminare file indesiderati e rimuovere file spazzatura è un aspetto che non deve essere sottovalutato per mantenere il PC sempre performante e sicuro.

Parte 2: Perché ci sono così tanti file inutili nel mio computer?

“Sono sommersa da centinaia, forse migliaia di file spazzatura e duplicati. Forse a causa di un virus, ma il PC ha iniziato a scaricare tante foto e pagine web dalla rete e ora ho file doppioni sparsi ovunque. Ho necessariamente bisogno di pulire il computer il prima possibile. Grazie”

Ci sono molte ragioni per cui il tuo computer può accumulare file duplicati o spazzatura. Una delle principali cause è l’utilizzo quotidiano del computer e l’installazione di programmi, giochi o applicazioni che lasciano tracce sul disco rigido. Ogni volta che si utilizza un programma, vengono creati file temporanei e di backup, log di sistema e altre informazioni che occupano spazio sul disco rigido.

Inoltre, anche gli aggiornamenti del sistema operativo e dei programmi possono creare file temporanei o di backup che vengono lasciati sul disco rigido anche dopo che l’aggiornamento è stato completato. Questi file possono accumularsi nel tempo, occupando spazio prezioso sul disco rigido e rallentando le prestazioni del computer.

Fortunatamente, esistono programmi per pulire il pc che possono aiutare a identificare e rimuovere i file inutili, doppioni e spazzatura dal disco rigido. Questi programmi sono progettati per eseguire una scansione approfondita del sistema alla ricerca di file temporanei, file di backup, cartelle vuote, file di log e molto altro, liberando spazio prezioso sul disco rigido e migliorandone le prestazioni. È importante utilizzare programmi di pulizia del PC regolarmente per mantenere il computer in buone condizioni e prevenire eventuali anomalie del sistema.

Parte 3: Come pulire i file spazzatura ed eliminare file duplicati dal computer?

Per pulire i file spazzatura e i file duplicati dal tuo computer, puoi utilizzare uno strumento specifico come 4DDiG Duplicate File Deleter . Progettato appositamente per scansionare il disco rigido alla ricerca di file duplicati, cartelle vuote, file di backup obsoleti e altri file spazzatura che occupano spazio sul tuo disco rigido. Insomma, se devi pulire il computer, 4DDiG è la scelta ideale.

Le caratteristiche di 4DDiG Duplicate File Deleter includono:

Compatibile con Windows e Mac. Scansione rapida per individuare i file duplicati e i file spazzatura. Individua velocemente i file duplicati e file spazzatura con una precisione del 100%. L’interfaccia utente intuitiva e facile da usare, che rende la pulizia PC Windows 10 e 11, un gioco da ragazzi. La capacità di eliminare file duplicati in base a diversi criteri come il nome del file, la dimensione, il tipo di file e così via. Visualizza le anteprime dei file duplicati da rimuovere su Windows/Mac/USB/scheda SD/disco rigido esterno/network drive/Google Drive in pochi secondi! La possibilità di eseguire una pulizia file spazzatura gratis per liberare spazio sul disco rigido senza dover spendere soldi per acquistare costosi programmi di pulizia del computer.

Come pulire i file spazzatura nel computer?

Passo 1. Scarica e installa 4DDiG Duplicate File Deleter sul PC, seleziona il percorso con i file spazzatura/duplicati e avvia la pulizia del computer.

Passo 2. Personalizza la scansione scegliendo i tipi di file da includere o non includere nella ricerca. Puoi aggiungere impostazioni per ignorare file durante la scansione, come i file nascosti, di sistema, vuoti o un’intera cartella.

Passo 3. Seleziona i file da includere nella scansione: Video, Audio, Immagini, Documenti o Altri.

Passo 4. Dopo la scelta delle impostazioni, clicca su [Scansiona].

Passo 5. Conclusa la scansione, prima di procedere alla pulizia dei file spazzatura, puoi visualizzarli in anteprima. Infine, selezionali e clicca su [Rimuovere].

Parte 4: Come pulire gratuitamente i file spazzatura nel computer?

Per eliminare gratuitamente i file spazzatura dal tuo computer, puoi utilizzare gli strumenti integrati di Windows per la pulizia del disco e la pulizia di Windows Update. La pulizia del disco è una utility di sistema che aiuta a liberare spazio sul disco rigido rimuovendo i file temporanei, i file di log, i file di backup obsoleti e altri file inutili che si accumulano nel tempo.

Per avviare la pulizia del disco in Windows, puoi seguire questi passaggi:

Fare clic sul pulsante Start e digitare “Pulizia disco” nella casella di ricerca.

Selezionare l’unità di disco che si desidera pulire e fare clic su OK.

Attendere che la scansione del disco sia completata e selezionare i tipi di file da eliminare. Fare clic su OK per avviare la pulizia del disco.

Inoltre, puoi utilizzare la funzione di pulizia di Windows Update per eliminare i file di backup e gli aggiornamenti obsoleti che occupano spazio sul tuo disco rigido. Per eseguire la pulizia di Windows Update o per eliminare i dati di un vecchio sistema operativo, puoi seguire questi passaggi:

Fare clic sul pulsante Start e digitare “Pulizia disco” nella casella di ricerca. Selezionare l’unità di disco che si desidera pulire e fare clic su OK.

3. Fare clic su “Pulizia sistema” e attendere che la scansione del sistema sia completata.

4. Selezionare “Aggiornamenti di Windows” e fare clic su OK per avviare la pulizia di Windows Update.

In questo modo, puoi eliminare gratuitamente i file spazzatura dal tuo computer e liberare spazio prezioso sul disco rigido. Tuttavia, se vuoi eseguire una pulizia più approfondita del sistema, puoi utilizzare anche programmi di terze parti per la pulizia del computer come 4DDiG.

Parte 5: Domande frequenti.

1. Cosa fare quando la memoria è piena?

Quando la memoria del tuo dispositivo è piena, puoi liberare spazio eliminando i file inutili o trasferendoli su un dispositivo esterno. Puoi anche utilizzare programmi di pulizia del PC come la pulizia del disco in Windows 10 o utilizzare app di pulizia sugli smartphone.

2. Come si fa a liberare la memoria interna del cellulare?

Per liberare la memoria interna del tuo cellulare, puoi eliminare le app non utilizzate, trasferire le foto e i video su un dispositivo esterno o nel cloud.

3. Perché il mio dispositivo indica memoria piena anche se non lo è?

Il tuo dispositivo potrebbe indicare memoria piena anche se non lo è a causa di file temporanei, file di cache o file duplicati che occupano spazio sul dispositivo. Puoi utilizzare strumenti integrati in Windows per la pulizia del PC come “pulizia del disco”. Inoltre, utilizzare un programma come 4DDiG Duplicate File Deleter può aiutare a eliminare i file duplicati che possono occupare spazio prezioso.