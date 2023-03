Takeda raggiunge accordo per sviluppare fruquintinib

Takeda ha stipulato un accordo di licenza esclusiva con Hutchmed Limited per lo sviluppo di fruquintinib, un candidato per il cancro colorettale

La giapponese Takeda ha stipulato un accordo di licenza esclusiva con la biotech cinese Hutchmed Limited per lo sviluppo di fruquintinib, un candidato per il cancro colorettale (CRC). Takeda effettuerà un pagamento anticipato di 400 milioni di dollari e si impegnerà a versare fino a 730 milioni di dollari in milestone regolatorie, di sviluppo e commerciali. Hutchmed, che si riserva i diritti di vendita in Cina e altri territori, avrà inoltre diritto a royalties sulle vendite nette.

Fruquintinib è un inibitore altamente selettivo e potente dei recettori 1, 2 e 3 del fattore di crescita endoteliale vascolare. Il VEGF è una nota proteina implicata nella crescita tumorale. Diversi farmaci che mirano al VEGF, come Avastin di Roche e Cyramza di Eli Lilly, sono usati per trattare vari tipi di cancro. Il farmaco di Hutchmed è più specifico e, a differenza di questi altri farmaci, viene assunto per via orale. Nella sua dichiarazione, Takeda ha anche sottolineato che il farmaco potrebbe essere utilizzato in diversi sottotipi di pazienti affetti da cancro del colon-retto.

Teresa Bitetti, presidente della Global Oncology Business Unit di Takeda, ha dichiarato che il candidato di Hutchmed “ha il potenziale per cambiare il panorama terapeutico per i pazienti con CRC metastatico refrattario che necessitano di ulteriori opzioni di trattamento”. La partnership con Hutchmed consentirà a Takeda di ampliare il proprio portafoglio oncologico.

Fruquintinib è un farmaco orale in fase di sperimentazione con un potenziale terapeutico in diversi sottotipi di CRC metastatico refrattario. Al Congresso della Società Europea di Oncologia Medica, tenutosi nel settembre 2022, i dati dello studio clinico di Fase III FRESCO-2 hanno dimostrato che fruquintinib migliora significativamente la sopravvivenza globale dei pazienti, endpoint primario dello studio, e presenta un profilo di sicurezza accettabile.

Nel novembre 2022, il farmaco per la cura del CRC non aveva raggiunto uno dei due endpoint primari nello studio di Fase III FRUTIGA nell’adenocarcinoma gastrico o della giunzione gastroesofagea in stadio avanzato. Utilizzato con paclitaxel, fruquintinib ha migliorato significativamente la sopravvivenza libera da progressione ma non la sopravvivenza globale, rispetto alla monoterapia con paclitaxel.

Il mese scorso, Hutchmed ha avviato la presentazione della domanda di registrazione di fruquintinib alla Fda, che l’azienda prevede di completare nella prima metà di quest’anno. La Fda ha concesso a fruquintinib la designazione Fast Track per il CRC metastatico.

Il farmaco potrebbe anche contribuire a sostenere i ricavi in calo della divisione oncologica di Takeda. Nel semestre conclusosi il 30 settembre il fatturato di Takeda per i farmaci antitumorali è sceso del 3,6%, a 225 miliardi di ¥ (1,7 miliardi di dollari). Il calo è stato determinato dalla diminuzione del 62% dei ricavi di Velcade, da sempre uno dei farmaci antitumorali più venduti dall’azienda. Lo scorso anno sono state lanciate versioni generiche di Velcade.

Takeda, un anno di accordi

Oltre a Hutchmed, nell’ultimo anno Takeda ha concluso e abbandonato diverse operazioni.

Il mese scorso, l’azienda ha acquistato NDI-034858 di Nimbus Therapeutics, un inibitore orale e selettivo della tirosin-chinasi 2 allosterica in fase di sperimentazione per le malattie autoimmuni. L’accordo, che potrebbe raggiungere un valore massimo di 6 miliardi di dollari, comprende anche l’acquisizione della società controllata Nimbus Lakshmi. Due settimane prima di essere acquisito da Takeda, NDI-034858 ha mostrato risultati promettenti nella Fase IIb nella psoriasi a placche da moderata a grave, con un numero significativamente maggiore di pazienti che hanno ottenuto un miglioramento del 75% delle lesioni cutanee rispetto al placebo.

Nell’ottobre 2022, Takeda ha collaborato con Zedira e Dr. Falk Pharma per promuovere ZED1227/TAK-227, un farmaco sperimentale per la celiachia con un potenziale da primo della classe. L’accordo ha conferito a Takeda i diritti esclusivi per lo sviluppo e la commercializzazione del candidato negli Stati Uniti e in altri Paesi, ad eccezione di Australia, Europa, Canada e Cina.