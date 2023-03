Su Rai 4 “A perfect getaway”: ecco la trama del film

In prima serata su Rai 4 in onda “A Perfect Getaway – Una perfetta via di fuga”: ecco la trama del film con Milla Jovovich e Timothy Olyphant

Un affascinante scenario naturale per raccontare una spietata lotta per la sopravvivenza nell’avvincente adventure-thriller. È il film firmato da David Twohy, “A Perfect Getaway – Una perfetta via di fuga”, in onda domenica 19 marzo alle 21.20 su Rai 4, per il ciclo “Survival Thriller”.

Per festeggiare la luna di miele, una coppia di sposini programma un’escursione nell’entroterra più impervio e isolato delle Hawaii. Nel corso del viaggio i due si uniscono a un’altra coppia e apprendono, casualmente, che in quella zona si sono verificati alcuni brutali omicidi. Da quel momento la paranoia prenderà il sopravvento e la vacanza si trasformerà in un incubo. Nel cast Milla Jovovich, Timothy Olyphant, Steve Zahn e Kiele Sanchez.