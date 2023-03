Previsioni meteo 19 marzo 2023: rapido passaggio instabile

Le previsioni meteo di oggi, domenica 19 marzo 2023: piogge sulle regioni del Nord e del Centro, temperature in ulteriore aumento

Breve break instabile sull’Italia in questo finale di weekend che vedrà condizioni meteo instabili su parte della nostra Penisola per il veloce passaggio della coda di una perturbazione che ha interessato l’Europa centrale. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli coperti con piogge associate specie sulle regioni del Nord e del Centro Italia. Ad accompagnare il passaggio della debole perturbazione saranno correnti più miti meridionali che favoriranno un aumento delle temperature specie al Centro-Sud

Ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 19 marzo 2023.

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito ma con tempo per lo più asciutto, salvo isolati fenomeni su Liguria e Alpi occidentali, con neve oltre i 1500-1700 metri. Al pomeriggio piogge in estansione su Liguria ed Emilia Romagna, per lo più invariato sulle altre altre regioni. In serata instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi e neve sulle Alpi oltre i 1700-1800 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Temperature minime in aumento e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni, più compatta sul versante tirrenico, con deboli piogge sulla Toscana. Al pomeriggio piogge sparse tra Umbria, Toscana e Alto Lazio, asciutto altrove con nubi sparse. In serata nuvolosità in ulteriore aumento con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto tra Abruzzo e Basso Lazio. Temperature minime in aumento e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità e piogge sparse sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nessuna variazione attesa. In serata tempo per lo più asciutto ma con nuvolosità in graduale aumento. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .