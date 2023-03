Barbara De Rossi ospite a “Da noi a ruota libera” su Rai 1

Barbara De Rossi si racconta su Rai 1 nel programma “Da noi..a ruota libera”. Tra gli ospiti di Francesca Fialdini anche Claudio Lippi e sua figlia

Barbara De Rossi, protagonista, nel corso della sua carriera, tanto al cinema, quanto in tv e a teatro, si racconterà in un’intervista a 360 gradi con Francesca Fialdini nella puntata di “Da noi..a ruota libera” in onda domenica 19 marzo alle 17.20 su Rai 1. Tra gli ospiti anche Barbara Foria, attrice, conduttrice e comica attualmente in tour con lo spettacolo teatrale “Volevo nascere scema per non andare in guerra” e poi, in occasione della “Festa del papà”, ci saranno Claudio Lippi con sua figlia Federica, e Ugo Bressanello, che ha lasciato la sua carriera da manager di successo per creare una associazione che si occupa di bambini in difficoltà, diventando simbolicamente il loro papà.