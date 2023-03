Previsioni meteo 18 marzo 2023: tempo stabile e clima primaverile

Le previsioni meteo di oggi, sabato 18 marzo 2023: bel tempo su tutta l’Italia prima di un veloce passaggio perturbato sul finire del weekend

Condizioni meteo tipicamente primaverili sull’Italia dove prosegue la fase stabile e anticiclonica. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud e temperature gradevoli nelle ore centrali. La fase primaverile subirà un attacco sul finire della settimana, ad opera di una perturbazione atlantica che raggiungerà l’Italia domani. Avremo possibilità di piogge su parte del Nord Italia, Sardegna, ma soprattutto sui settori tirrenici settentrionali. Ad accompagnare il passaggio della debole perturbazione saranno correnti più miti meridionali che favoriranno un aumento delle temperature specie al Centro-Sud

Ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 18 marzo 2023.

AL NORD

Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in aumento al Nord-Ovest; nella notte attesi deboli fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1600-1700 metri, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento sulle regioni tirreniche; qualche piovasco atteso nella notte sulla Toscana.

In Toscana in particolare cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutta la regione con tempo asciutto. Nuvolosità in aumento tra la sera e la notte con possibilità di deboli piogge specie sui settori costieri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, nuvolosità in transito sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne.

Temperature minime e massime in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .