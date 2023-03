“Louis Tomlinson. All of those voices” arriva nei cinema italiani

“Louis Tomlinson. All of those voices”, l’atteso film evento che esplora il viaggio del cantante da membro degli One Direction ad artista solista, arriva al cinema

Louis Tomlinson ha annunciato oggi la data di uscita al cinema e i dettagli della prevendita per il suo attesissimo ed emozionante film documentario Louis Tomlinson. All Of Those Voices.

In Italia, l’evento sarà distribuito nelle sale il 22 marzo con un’anteprima speciale e a seguire il 25 e 26 marzo per un weekend dedicato alla musica. L’elenco delle sale sarà pubblicato su nexodigital.it e su allofthosevoices.com, dove saranno sempre disponibili tutte le informazioni più aggiornate sul film.

LOUIS TOMLINSON. ALL OF THOSE VOICES offre uno sguardo realistico sul percorso musicale di Louis Tomlinson. Rinunciando all’effetto patinato che caratterizza alcuni documentari dedicati alle celebrità, questo film offre al pubblico una visione intima e senza fronzoli della vita e della carriera di Louis. Attraverso filmati ‘casalinghi’ mai visti prima e l’accesso al dietro le quinte del tour mondiale 2022 di Louis, che ha registrato il tutto esaurito, Louis Tomlinson. All Of Those Voices offre una prospettiva unica su cosa significhi essere un musicista nel mondo frenetico di oggi. Dagli alti della vita di superstar ai bassi della tragedia personale, la storia di Louis è una storia di resilienza e determinazione. Il film esplora il suo viaggio da membro degli One Direction ad artista solista, cogliendo le sfide e i trionfi che hanno definito il suo percorso. Dopo l’acclamata pubblicazione del suo album di debutto “Walls” e il suo album da classifica 2022 “Faith In The Future”, il film mostra un lato di Louis che i fan non hanno mai visto prima, alle prese con le pressioni della fama e il peso della sua voce.

Diretto da Charlie Lightening, già regista di As It Was, Louis Tomlinson. All Of Those Voices, è una storia sul potere della scoperta di sé e sul coraggio necessario per essere fedeli a sé stessi. Con un’attenzione particolare all’onestà e alla vulnerabilità, questo film offre una visione fresca della vita di un musicista, che cattura le lotte e i trionfi della vita reale di un uomo che si è rifiutato di essere messo a tacere dalle aspettative altrui.

Louis Tomlinson racconta: “Si tratta di qualcosa a cui ho lavorato per anni. Sono davvero entusiasta di poterla finalmente presentare al mondo. L’ho detto un milione di volte, ma ho la fortuna di avere i più grandi fan che un artista possa desiderare e, dato che loro vanno sempre oltre per me, ho voluto condividere la mia storia ‘con le mie parole’“.

In Italia il film è distribuito in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Deejay, MYmovies.it, Teamworld, Live Nation, BMG.

Louis Tomlinson

Louis Tomlinson è un cantante e cantautore di Doncaster, Regno Unito. Come membro degli One Direction, Louis ha fatto parte di uno dei più grandi gruppi musicali di tutti i tempi. Ora, da solista, sta seguendo il suo cuore dal punto di vista musicale. Dopo il successo internazionale del suo album di debutto del 2020, Walls, che ha venduto oltre 1,2 milioni di copie, Louis ha recentemente pubblicato il suo nuovo album, Faith In The Future. L’acclamato album ha raggiunto la posizione n. 1 nel Regno Unito, in Spagna e in Belgio e la Top 5 negli Stati Uniti, in Australia, in Nuova Zelanda e in tutta Europa. Inoltre, ha recentemente annunciato un grande tour globale per il 2023. Nel 2021, Louis è stato inserito nel Guinness dei primati per aver battuto il record del concerto più trasmesso in diretta streaming da un artista maschile solista, per aver ospitato uno dei più grandi eventi concertistici in diretta streaming mai realizzati, per aver venduto oltre 160.000 biglietti ai fan di oltre 110 Paesi, per aver raccolto fondi per diverse importanti associazioni di beneficenza e per l’equipaggio in tournée colpito dalla pandemia. Dopo l’enorme successo del debutto del festival nel 2021, lo scorso agosto è tornato anche l’evento da lui autocurato, l’Away From Home Festival. L’evento, della durata di un giorno, si è svolto presso lo splendido Marenostrum Fuengirola di Malaga, in Spagna, ospitando 18.000 fan e registrando il tutto esaurito in sole 24 ore con una line-up di alcune delle migliori nuove band britanniche.