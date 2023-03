“La terra dei figli” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “La terra dei figli”: ecco la trama del film di Claudio Cupellini in cui, in un futuro apocalittico e violento, nessuno o quasi sa più leggere e scrivere

Crimine, noir e distopie all’italiana: su Rai Movie per il ciclo “Mai visti prima”, in prima assoluta il cinema italiano d’autore con “La terra dei figli”, in onda sabato 18 marzo, alle 21.25, La geografia distopica recentemente assai praticata dal cinema italiano abbraccia il Delta del Po nel film del 2021 di Claudio Cupellini: in un prossimo futuro, apocalittico e violento, nessuno o quasi sa più leggere e scrivere.

Un ragazzo perde il padre, che lo aveva chiamato sempre e solo “figlio”: il giovane si metterà in viaggio, con un quaderno appartenuto al genitore, alla ricerca di qualcuno che sia in grado di leggergli quel diario segreto. Ma il suo percorso, tra fiume e laguna, sarà straziante e pericoloso. Tratto da una graphic novel di Gipi, il lavoro di Cupellini riesce a conservare l’ispirazione del fumetto, e dare un solido contorno al difficile ruolo del giovanissimo attore, il rapper laziale Leon Faun, qui al suo primo ruolo da protagonista in un film.

Nel cast della pellicola: Valerio Mastandrea, Valeria Golino, Leon de La Vallée, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Fabrizio Ferracane, Maurizio Donadoni. Prodotto da Indigo Film con Rai Cinema.