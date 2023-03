Calzature: Alexander 1910 diventa marchio storico

Il brand di calzature Alexander 1910 entra nel registro dei marchi storici in Italia e nel mondo: è uno dei primi a farne parte

Iscrizione nel registro dei marchi storici in Italia e nel mondo di Alexander 1910.

È uno dei primi marchi di calzature a far parte di questo registro: la storia di Alexander 1910, in realtà, inizia in Inghilterra, nel laboratorio di Surbiton in Victoria Road a Coventry, dove il calzolaio di nome Frank Alexander realizza e mette a punto una piccola grande invenzione: le stringhe per le scarpe da uomo. Fino ad allora le scarpe venivano infatti chiuse dalla tipica allacciatura laterale a bottoni, in voga da secoli ma non più al passo coi tempi.

L’uomo elegante di allora aveva infatti bisogno di qualcosa di più pratico, meno soggetto a usura e più sicuro nella calzata: la scarpa stringata di Alexander 1910 rispondeva a tutti questi requisiti ed ebbe subito un grande successo. Venne poi ad aggiungersi la vernice Rosso Carminio per rinforzare la suola e dare un tocco di esclusività a queste scarpe che, negli anni Trenta, iniziano a essere esportate in buona parte d’Europa, compresa l’Italia. Nel periodo fascista, però, era vietato commercializzare marchi che non fossero italiani (o italianizzati).

Un calzaturiero toscano pensò allora di comprare direttamente la griffe e di iniziare a produrre le scarpe artigianali direttamente in Italia. Era il 1936: da allora Alexander è un marchio Made in Italy a tutti gli effetti e, ai giorni nostri, è ancora garanzia di qualità e di stile, sempre ben riconoscibile dal tocco di Rosso Carminio che caratterizza ognuno dei suoi modelli, e da una produzione assolutamente artigianale.

In concomitanza con Pitti Immagine e Milano moda uomo, che mettono in risalto le novità dedicate all’universo maschile, Alexander 1910 ha presentato la sua nuova collezione che va dalla scarpa più classica adattabile con stile a diversi outfit, dal più elegante al casual sportivo, a quelle con battistrada carrarmato in gomma Vibram, concepita per rendere accessibili tutte le tipologie di terreni mantenendo la grazia e l’eleganza al primo posto. Le collezioni comprendono oggi una proposta completa che spazia dalle sneakers agli stivaletti, dai mocassini alle stringate, dai polacchini alle Derby.