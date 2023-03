A CasaIdea la collezione home design Lisa Tibaldi Privernum Collection

Lisa Tibaldi Privernum Collection approda, per la prima volta, a Casaidea 2023 dal 18 al 26 marzo alla Nuova Fiera di Roma, ingresso est

Lisa Tibaldi Privernum Collection approda, per la prima volta, a Casaidea 2023 dal 18 al 26 marzo alla Nuova Fiera di Roma, ingresso est, grazie ad una partnership con il gruppo Andrea Raimondi, azienda artigiana bergamasca che dal 1961 produce letti, materassi e divani di alta fattura 100% Made in Italy, leader nel settore.

La linea Lisa Tibaldi Privernum Collection è costituita da complementi di arredo realizzati in resina di mais, stampati in 3D, per un home design all’avanguardia e, soprattutto, attento all’ambiente, biodegradabile ed ecosostenibile, le cui colorazioni prendono ispirazione dal ricco patrimonio dei musei Archeologici della città di Priverno, in provincia di Latina.

Casaidea sarà l’occasione principe per presentare le novità 2023 della collezione: oltre alla già consolidata linea di vasi, presentata anche a MIPEL a Milano, debuttano i centrotavola e le lampade da tavolo coordinate.

Ma anche per i vasi, fiore all’occhiello della linea le novità non mancano: nuovi formati e nuove colorazioni per accontentare la clientela sempre più esigente ed attenta al design, alla ricerca del particolare per rendere uniche residenze ed abitazioni.

Le misure dei vasi già presenti in due versioni small (33 cm) e large (90 cm) si arricchiscono di due misure una extra-small (22 cm) ed una media (55cm), adattabili a tutti gli spazi abitativi.

Alle due colorazioni must have della linea rosso/bronzo e blu/verde, si aggiungono un elegante e stiloso nero/bronzo, ispirato ad alcuni pavimenti musivi, così come il verde/giallo, più d’effetto e brillante, ispirato alle ghirlande di frutta del mosaico dell’émblema figurato, nonché un originale magenta/bronzo che illumina le nuove forme ispirate alla coppa invetriata del I sec.d.C., custodita nel Museo Archeologico di Priverno.

Una palette cromatica che accontenta tutti e che è facilmente abbinabile sia con gli arredi che con le pareti.

Colori e forme che ben si sposano con l’iconico design che contraddistingue gli arredi proposti dal gruppo Andrea Raimondi, i cui divani si contraddistinguono per l’attenzione ai dettagli, la qualità dei materiali e sono da sempre simbolo di un made in Italy senza tempo.

Come ha dichiarato la designer Lisa Tibaldi Grassi, fondatrice e direttore artistico del brand Lisa Tibaldi Privernum Collection “Siamo estremamente soddisfatti di questa collaborazione con un’azienda che da tre generazioni firma la qualità degli arredamenti, con la quale abbiamo una vision comune: ideare valore e qualità con la forza e l’esperienza del nostro miglior MADE IN ITALY. In un momento come questo, attivare partnership tra imprese complementari, significa creare maggiori opportunità di sviluppo, rendendo ancora più sostenibile la crescita.”

La collezione 2023 Lisa Tibaldi Privernum Collection sarà esposta a CASAIDEA 2023 Nuova Fiera di Roma, ingresso Est, nello spazio Andrea Raimondi (padiglione 1, stand 14) dal 18 al 26 marzo: da lunedì a venerdì: 15:00/20:00 sabato e domenica: 10:00/20:00.