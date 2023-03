Prodotti senza sostanze chimiche tossiche: ecco Philip Martin’s

Prodotti hair care e personal care senza sostanze chimiche tossiche per il bene di professionisti e consumatori: ecco Philip Martin’s

Se la crisi degli ultimi anni ha colpito maggiormente alcuni comparti, dall’altro è stata fonte di vantaggio per alcune attività, tra cui il Made in Italy.

Secondo Confindustria i beni finali di consumo belli e ben fatti (BBF) racchiudono al loro interno tutte quelle proposte che rappresentano l’eccellenza italiana in termini di design, cura nei dettagli, qualità dei materiali e delle lavorazioni.

Secondo lo studio pubblicato nell’Annuario Istat e ICE “ Commercio estero e attività internazionali delle imprese 2022 ” nel 2021 le esportazioni italiane di beni hanno raggiunto la cifra record di 516 miliardi di euro, con un incremento del +18,2% rispetto all’anno precedente.

Il brand Italia, dunque, viene visto come garanzia di qualità, autenticità e stile. Il fattore Made in Italy aggiunge valore soprattutto ai brand minori appartenenti ai settori riconosciuti come eccellenze italiane, le cui vendite dipendono molto dall’immagine del Paese.

Tra le aziende italiane che legano alla propria origine una garanzia di eccellenza, rientra Philip Martin’s , la realtà nata nel 2010 con sede ad Altavilla Vicentina specializzata nella produzione di prodotti di alta qualità per la cura dei capelli, della pelle e della persona.

Il concept su cui si basa la produzione dell’azienda vicentina è ben chiaro: creare prodotti privi di sostanze chimiche tossiche ricercando formule e tecnologie innovative ad alti standard qualitativi con ingredienti botanici di origine naturale e biologica.

Il lavoro di Philip Martin’s si basa prevalentemente su due linee di business principali: da un lato, la produzione di prodotti dedicati al benessere della persona a 360° (haircare, skincare e personal care) e dall’altro, la realizzazione di prodotti professionali per saloni di parrucchieri e centri estetici.

“Dopo aver lavorato molti anni nel settore della cosmetica, il mio obiettivo era quello di creare una linea nuova, unica, che contenesse articoli differenti con ingredienti di qualità e ricercati. Nel 2010 dunque sono partito con l’ideare e progettare un prodotto che tutelasse in primis chi lo utilizza tutti i giorni, quindi innanzitutto parrucchieri ed estetisti, e fare in modo che le loro mani e la loro salute venisse rispettata. Penso sia l’unico modo per garantire coerenza nella produzione di articoli dedicati al benessere: garantire la salute di tutti, dal professionista al cliente finale” spiega Mauro Trimigliozzi, fondatore di Philip Martin’s.

Design unico, cura dei dettagli ed ecosostenibilità dei materiali: principi cardine dell’azienda e richiesti dai partner

Lo stimolo al miglioramento continuo e una visione che non rincorre le tendenze del momento sono gli elementi distintivi di Philip Martin’s, ma anche i criteri secondo i quali l’azienda vicentina sceglie i propri partner e rivenditori.

Basandosi sul motto “non piacere un po’ a tutti, ma moltissimo a pochi”, i prodotti Philip Martin’s sono disponibili presso centri estetici o negozi di parrucchieri che hanno scelto di sposare la filosofia dell’azienda.

L’obiettivo dell’azienda infatti non è massificare la vendita ma collaborare solo con attività che si fanno portavoce dei valori del brand e ne diventano, indirettamente, suoi ambassador.

Questa lungimirante strategia ha permesso a Philip Martin’s di stringere importanti collaborazioni in primis in Italia, ma farsi conoscere e distinguere soprattutto all’estero.

Philip Martin’s è l’unico brand scelto nel salone di parrucchieri presso il grande magazzino di Parigi La Samaritaine, i suoi prodotti sono entrati a far parte dell’offerta di Figaro, concept store di Saint Moritz e di Bulgari Spa a Londra.

Oltre all’Europa, Philip Martin’s lavora con Miami, Mosca, Sud Africa, Emirati Arabi, Israele, Marocco, Messico, Oman, Australia abbiamo uno store e Qatar.

“La nostra forza è l’aver saputo dire di no. Non abbiamo accettato di entrare in farmacia, né nel circuito della GDO. Abbiamo scelto di non spingere solo sulla vendita online, preferendo il contatto diretto con i saloni estetici e le parrucchiere e non promuovendo promozioni o piani di sconti. Queste scelte hanno permesso a Philip Martin’s di ottenere una grande credibilità: la continuità, la promessa mantenuta ha fatto sì che dopo le prime collaborazioni o periodi di prova le persone tornassero sempre perché alla ricerca di un prodotto vero” aggiunge Trimigliozzi.

L’intera produzione dei prodotti Philip Martin’s è affidata a realtà venete – da questo la precisazione Made Of Italy – e l’obiettivo dell’azienda è raggiungere nei prossimi anni i migliori hotel e SPA di tutto il mondo.