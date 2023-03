Grimaldi Lines e FISE rinnovano l’accordo

Grimaldi Lines e FISE rinnovano anche per il 2023 l’accordo di collaborazione, nato dalla comune passione per l’equitazione: sconti per i tesserati

Nuovo anno, nuova voglia di viaggiare! Grimaldi Lines e FISE rinnovano anche per il 2023 l’accordo di collaborazione, nato dalla comune passione per l’equitazione. La partnership prevede una speciale convenzione per tutti i tesserati FISE, che offre sconti, variabili in base alla linea ed alla stagionalità, sui collegamenti marittimi operati da Grimaldi Lines per le destinazioni Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia (solo da/per Brindisi). Per beneficiare delle agevolazioni riservate a FISE, applicabili ai passeggeri che viaggiano con o senza cavalli al seguito, al momento della prenotazione è necessario presentare la tessera federale in corso di validità. Lo stesso documento andrà esibito anche al momento dell’imbarco.

La Compagnia di navigazione Grimaldi Lines vanta una flotta di cruise ferry di ultima generazione e moderni traghetti, che offrono agli ospiti un’accoglienza attenta e un buon livello di servizio. In particolare, le due ammiraglie gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, che si alternano sulla tratta Civitavecchia – Porto Torres – Barcellona e viceversa, sono le prime navi del Mar Mediterraneo a zero emissioni in porto, grazie alle speciali batterie al litio che entrano in funzione durante la sosta in banchina.

Insieme a Cruise Sardegna e Cruise Europa, destinate alla linea Livorno-Olbia, offrono diverse tipologie di cabine (interne ed esterne, junior suite e Owner’s suite), ristoranti, bar, area esterna con solarium e piscina (solo nei mesi estivi), grande salone per intrattenersi la sera, casinò, discoteca, palestra ed altri servizi che rendono la traversata molto piacevole.