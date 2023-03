Il nuovo brano di Denise anticipa il nuovo album Dov’è finito il mare, terzo disco dell’artista, in arrivo a dodici anni di distanza dal precedente Uninverse

GOLDEN AGE è il nuovo singolo di DENISE, disponibile per Bulbart. Il brano anticipa il nuovo album Dov’è finito il mare, terzo disco dell’artista, in arrivo a dodici anni di distanza dal precedente Uninverse.

“Golden Age è un’ode all’empatia, parla del coraggio d’esser se stessi. La performance è nata dalla collaborazione con l’artista Francesco Galdo, mio padre, al quale ho chiesto di interpretare il senso del brano creando un’opera che fosse

da me indossabile.” (Denise)

Come ogni canzone di Denise, Golden Age è nata da un forte concept di performance artistica raccontata dal videoclip ufficiale: “Un’incredibile maschera realizzata con una serie di piccoli tubicini di plastica dentro il quale scorreva un liquido simile al sangue. Aveva creato dunque una sorta di sistema cardiaco indossabile sul volto che a detta di Francesco non avrebbe mai potuto mentire agli occhi di chi la guardasse. Era nato dunque ciò che cercavamo, ovvero un input visivo dell’empatia. La performance si è completata indossando la maschera, mentre cantavo il playback della canzone lungo le strade del centro di Napoli. Gli sguardi delle persone erano di curiosità, di stupore, qualcuno si sarà chiesto, come dei bimbi che hanno incrociato il mio cammino, come mai ci fosse del sangue nella maschera e dunque, forse, si sarà soffermato a riflettere sul possibile significato. Molte delle persone non riuscivano a trattenersi dal restituirmi un sorriso, ecco tuto questo fluire di emozioni è stato sicuramente una controprova di umanità empatica che non teme le emozioni, che lascia spazio al sentire. Siamo abbastanza coraggiosi per un ritorno della Golden Age?”