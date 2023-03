Da Pheno Therapeutics nuove terapie per le malattie neurodegenerative

La società biotecnologica britannica Pheno Therapeutics ha stipulato un accordo di licenza esclusiva con la belga UCB per nuove terapie per le malattie neurodegenerative

La società biotecnologica britannica Pheno Therapeutics ha annunciato in un comunicato di aver stipulato un accordo di licenza esclusiva a livello mondiale con la società biofarmaceutica belga UCB per fornire nuove terapie per le malattie neurodegenerative.

Il nuovo patto consente all’azienda pieno accesso e diritti per sviluppare, produrre e commercializzare un programma in fase preclinica di nuove piccole molecole progettate per promuovere la rimielinizzazione per il trattamento di condizioni neurologiche come la SM.

Lo sviluppo preclinico è basato su un nuovo programma di piccole molecole progettato per modulare selettivamente l’attività di un bersaglio non divulgato che è espresso preferenzialmente sugli oligodendrociti umani ed è noto per svolgere un ruolo critico nel percorso biologico e nel processo di mielinizzazione.

«Pheno Therapeutics ha utilizzato la sua piattaforma proprietaria di screening fenotipico umano per scoprire bersagli terapeutici nuovi e trattabili per modulare la biologia degli oligodendrociti e promuovere la rimielinizzazione» ha dichiarato Fraser Murray, CEO di Pheno Therapeutics. «Questa licenza ci consente di accelerare un obiettivo farmacologico promettente verso lo sviluppo clinico».

«Insieme alla nostra esperienza nello sviluppo di farmaci neurologici umani, c’è una significativa opportunità per Pheno Therapeutics di accelerare questo programma verso studi clinici proof-of-concept e potenzialmente fornire farmaci trasformazionali per il trattamento delle malattie demielinizzanti» ha aggiunto.

I termini dell’accordo

«Accordi di licenza come questo sono una dimostrazione del valore che gli scienziati UCB e i nostri partner stanno creando attraverso una forte produttività della ricerca, e siamo fiduciosi che Pheno Therapeutics, con la sua esperienza nello screening fenotipico, nella tecnologia delle cellule staminali e nella biologia della mielina, svilupperà questo programma preclinico al suo pieno potenziale» ha detto Dhaval Patel, vicepresidente esecutivo e direttore scientifico di UCB.

Pheno Therapeutics effettuerà un pagamento anticipato una tantum e sarà responsabile dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione globale. UCB riceverà traguardi e royalties a più livelli sulle vendite nette. Ulteriori dettagli finanziari dell’accordo non sono stati divulgati.

Il programma terapeutico è sviluppato da Pheno Therapeutics con una licenza esclusiva mondiale di UCB.

Pheno Therapeutics è una società biotecnologica focalizzata sulla scoperta e lo sviluppo di terapie a piccole molecole che aumentano la funzione degli oligodendrociti umani e la loro naturale capacità di promuovere la rimielinizzazione per il trattamento di malattie neurologiche con elevate esigenze mediche insoddisfatte come la sclerosi multipla (SM).