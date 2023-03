Arriva il set Lego di Gran Burrone della saga del Signore degli anelli

Lego lancia il nuovo set da collezione dedicato a Gran Burrone, uno dei luoghi più celebri della saga del Signore degli Anelli

Arriva un nuovo Set Lego ufficiale dedicato alla saga del Signore degli anelli e per la precisione a Rivendell, che in italiano si traduce Gran Burrone ed è la dimora di Elrond, signore degli elfi. Il nuovo Set da collezione (codice 10316) è stato ufficializzato oggi sul sito di Lego. Basato sulla valle della Terra di Mezzo in cui ebbe inizio la famosa avventura, il set conta 6.167 pezzi ed è ricco di dettagli che i fan del film adoreranno. Il prodotto sarà disponibile a partire dall’8 marzo al costo di 499,99 euro.

LA DESCRIZIONE

Il set da costruzione è decorato con fogliame che dà la sensazione di trovarsi nel profondo della foresta di Gran Burrone e include dettagli magici come la fucina degli elfi, il disordinato studio di Elrond, i Frammenti di Narsil, oltre a dipinti e statue della storia della Terra di Mezzo. Il set comprende anche 15 minifigure “per dare vita alle tue scene preferite”, spiega il sito Lego. Le minifigure sono dotate di gambe rimovibili in modo da poterle disporre intorno alla tavola per ricreare la famosa scena del Consiglio di Elrond.

RICOSTRUITE LE FAMOSE SCENE DEL FILM, DAL CONSIGLIO DI ELROND AL PONTE

Come spiega ancora il sito lego, “questo richiestissimo set da costruzione è stato progettato per i fan de Il Signore degli Anelli e per gli amanti dei film che apprezzano design straordinari”. Nella scatola, infatti, i fan troveranno 6.167 pezzi pieni di magia cinematografica: il set è un progetto immersivo, ricco di dettagli e riferimenti alla trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli, che tutti i fan riconosceranno. i dettagli includono la camera da letto di Frodo e lo studio di Elrond, e le diverse sezioni possono essere esposte separatamente; ad esempio, il Consiglio di Elrond può essere rimosso dal modello principale. È possibile ricreare facilmente i momenti più famosi della pellicola, come la scena del Consiglio di Elrond e l’attraversata del ponte da parte della Compagnia all’inizio del viaggio.

Le immagini sono tratte dal sito Lego

LE MISURE

Tra le 15 minifigure, ci sono Frodo, Sam, Bilbo Baggins, Boromir, Gimli, Aragorn, Legolas e Gandalf il Grigio. Il set misura 39 cm di altezza, 75 cm di larghezza e 50 cm di profondità e si divide in 3 sezioni: la torre, il circolo del consiglio e il gazebo con fiume e ponte. Il set fa parte di una collezione di progetti LEGO® per gli adulti che apprezzano gli splendidi design e i dettagli più complessi. Fino ad ora erano usciti altri due Set Lego ispirati al Signore degli Anelli: quello dedicato alla Battaglia del Fosso di Helm (1.368 mattoncini) e quello della Torre di Orthanc (2.359 mattoncini).

IL VIDEO CHE LEGO HA LANCIATO SU TWTTER:

Le immagini del prodotto si possono vedere sulla pagina del sito Lego dedicata al set.