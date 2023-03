Remissione Diabete: dieta a basso contenuto di carboidrati efficace

Nelle persone che vivono con il diabete di tipo 2 una dieta a basso contenuto di carboidrati si è dimostrata efficace nel raggiungere il controllo glicemico

Nelle persone che vivono con il diabete di tipo 2 una dieta a basso contenuto di carboidrati si è dimostrata efficace nel raggiungere il controllo glicemico e in oltre la metà dei malati ha consentito di raggiungere la remissione, secondo quanto rilevato da uno studio pubblicato sulla rivista BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Lo studio, condotto presso la Norwood Surgery nel Regno Unito, ha coinvolto quasi 10mila diabetici a cui sono stati regolarmente offerti consigli sulle diete a basso contenuto di carboidrati e sulla perdita di peso tra il 2013 e il 2021.

Il 39% ha seguito una dieta a basso contenuto di carboidrati. Dopo una media di 33 mesi, il peso dei partecipanti è diminuito in media di 10 kg e la remissione è stata raggiunta dal 51% della coorte. Anche il colesterolo LDL e la pressione sanguigna dei pazienti sono diminuiti.

«Oltre a rappresentare un’importante finestra di opportunità per ottenere la remissione del diabete senza farmaci, i risultati hanno dato speranza anche ai soggetti con diabete di tipo 2 scarsamente controllato che potrebbero non andare in remissione» hanno affermato gli autori dello studio. «Questo gruppo ha infatti ottenuto i maggiori miglioramenti nel controllo della malattia (in termini di livelli di HbA1c), una notizia che potrebbe fungere da catalizzatore per il cambiamento, cambiando il modo in cui la condizione viene gestita e trattata».

Risultati molto positivi, soprattutto se si interviene precocemente

Questo non è il primo studio a suggerire che la dieta può portare alla remissione del diabete. «Questa ulteriore ultima ricerca è entusiasmante in quanto condotta in un vero studio di medicina generale per molti anni ha osservato la nutrizionista Aliza Marogy. «Dà un’idea di quanto deve essere fatto per migliorare ulteriormente il programma nutrizionale e renderlo disponibile in altri contesti medici».

A suo giudizio lo studio sottolinea l’importanza dell’intervento precoce, osservando che per i pazienti che avevano una diagnosi di diabete di tipo 2 da meno di un anno, la dieta a basso contenuto di carboidrati ha aiutato il 77% dei partecipanti a raggiungere la remissione completa, rispetto a un tasso di successo del 20% per quanti avevano una diagnosi da almeno 15 anni.

Natalie Louise Burrows, nutrizionista fondatrice di Integral Wellness, una clinica nutrizionale e sanitaria specializzata nel diabete di tipo 2, vede questo studio come uno sviluppo molto positivo sulla gestione della malattia. «Questi risultati sono in linea con quanto osservo nella mia clinica. Dimostra come il supporto proattivo e una buona guida da parte dei professionisti sanitari possono aiutare i pazienti a ottenere la remissione, piuttosto che pensare al diabete come una diagnosi che necessita di trattamento».

Come può una dieta a basso contenuto di carboidrati aiutare a far regredire il diabete di tipo 2?

«La riduzione del volume di zucchero consumato attraverso il cibo consente al corpo di utilizzare le riserve immagazzinato nelle cellule adipose per produrre energia. Supporta anche le cellule a ripristinare la loro sensibilità all’insulina così come l’attività fisica» ha spiegato Burrows. «Questo studio conferma che il diabete di tipo 2 non è una condizione che può solo peggiorare. Le scelte dietetiche e di stile di vita possono aiutare a mitigare la diagnosi e sostenere la remissione e l’assenza di farmaci»

Secondo Marogy, questo e studi simili condividono un tema simile: la perdita di peso. «Negli studi con dieta a basso contenuto calorico e in questo a basso contenuto di carboidrati, il successo dell’inversione della malattia sembra ridursi alla perdita di peso, che a sua volta ha un impatto sul controllo glicemico nei diabetici e su altri sintomi comunemente associati, come il colesterolo elevato e l’ipertensione» ha commentato.

«In questa ricerca i consigli dietetici condivisi con i pazienti raccomandavano di tagliare completamente gli alimenti contenenti zucchero. Torte, biscotti, cioccolatini e dolci dovevano sparire, ma erano consentite piccole quantità di zucchero naturalmente presenti in frutti di bosco, mele e pere» ha aggiunto. «Per cominciare, consiglio di ridurre gradualmente i cereali ad alto contenuto di carboidrati e di sostituirli con porzioni più consistenti di proteine ​​magre come pesce azzurro, uova e pollo. Bisognerebbe anche aggiungere molte verdure non amidacee come broccoli, cavoli, cavoli, funghi e fagiolini».

