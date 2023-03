Prorogata la mostra “The Garden’s Tale” di Alessandra Calò

Prorogata fino al 26 marzo la mostra “The Garden’s Tale” di Alessandra Calò allestita al Lab 1930 di via Mantova 21 a Milano

Sarà prorogata fino al 26 di marzo la mostra di Alessandra Calò The Garden’s Tale (Il racconto del giardino) allestita nel nuovo spazio espositivo dedicato alla fotografia contemporanea Lab 1930 di via Mantova 21 a Milano.

L’esposizione, curata da Elena Carotti e accompagnata da un saggio critico di Lóránd Hegyi, già direttore del Musée d’art moderne et contemporain Saint-Étienne Métropole, si presenta come un’unica installazione composta da undici opere fotografiche Fine Art su carta di cotone differenti una dall’altra sia per dimensioni che per soggetto.

Ideato durante il periodo di confinamento tra il 2020 e il 2021 e poi realizzato nel 2022, The Garden’s Tale si sviluppa attraverso una serie di nature morte realizzate con oggetti reperiti in ambiente domestico che si alternano a visioni selvatiche, facendo emergere costantemente il confronto tra il mondo della natura e il mondo costruito dall’uomo.

Il risultato sono opere fotografiche che invitano a penetrare l’oscurità alla ricerca della luce, opere dove si percepisce la delicata fragilità del nostro tempo nel sottile brusio del silenzio notturno.

Scrive Lóránd Hegyi nel suo testo in catalogo: “Alessandra Calò guida lo spettatore nel suo universo notturno e rivela una visione estremamente acuta e poetica di variazioni illimitate di micro-realtà quasi invisibili e di piccoli elementi apparentemente insignificanti della natura e dell’ambiente umano. Lo spettatore entra in questo universo poetico paradossalmente non attraverso la luce ma attraverso l’oscurità”.

Alessandra Calò, che sta vivendo un periodo di intensa produzione artistica e di grande visibilità internazionale, è stata protagonista al Ras Al Khaimah Fine Arts Festival (Emirati Arabi) con il progetto fotografico “HERBARIUM i fiori sono rimasti rosa”, mentre dal 3 aprile al 20 maggio sarà a Parigi alla Galerie Courcelles con la mostra “Elle(s)”.

Finalista del premio “New Post Photography Award 2023” coordinato da Gigliola Foschi, il suo progetto verrà esposto al Ragusa Foto Festival (luglio-agosto 2023) con la curatela di Claudio Composti, direttore artistico del festival.

La mostra The Garden’s Tale è accompagnata da un photobook dedicato edito da Lab 1930 in 70 copie a tiratura limitata e firmate dall’artista contenenti tutte sedici le opere che compongono la serie originaria. Venti copie del photobook contengono inoltre una stampa Fine Art inedita di Alessandra Calò.

Dopo Alessandra Calò, la programmazione di Lab 1930 proseguirà con la mostra “Mappe arboree” di Alessandro Vicario (18 aprile – 30 maggio 2023).