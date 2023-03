Pfizer annuncia 19 novità nel prossimo anno e mezzo

Pfizer annuncia: “I prossimi saranno i 18 mesi più importanti nella nostra storia perché faremo qualcosa che non è mai stato fatto prima. Lanceremo 19 novità”

«I prossimi saranno i 18 mesi più importanti nella storia di Pfizer perché faremo qualcosa che non è mai stato fatto prima. Lanceremo 19 novità. La maggior parte di esse sono nuovi prodotti e alcuni di essi sono nuove indicazioni di prodotti esistenti. Secondo le nostre stime, questi nuovi lanci produrranno nel 2030 un fatturato di circa 20 miliardi di dollari.»

Così ha dichiarato Albert Bourla, Ceo di Pfizer in un suo intervento nel corso della JP Morgan Healthcare conference, l’appuntamento mondiale che ogni anno all’inizio di gennaio riunisce a San Francisco il gotha del farmaco e del biotech per presentare ad analisti e investitori le prospettive di sviluppo delle singole società.

Bourla ha presentato la roadmap di Pfizer in un momento importante per la casa farmaceutica. Grazie al lancio di Comirnaty e Paxlovid, l’azienda è cresciuta molto rapidamente negli ultimi due anni. Questi prodotti hanno anche fornito a Pfizer la liquidità necessaria per concludere accordi e far crescere le proprie capacità interne, produttive e di ricerca.

Il manager ha delineato degli scenari che nel 2030 potrebbero portare il produttore di farmaci a 84 miliardi di dollari di ricavi – o 70 in uno scenario meno ottimistico – esclusi però i farmaci per il COVID (vaccini e Paxlovid).

Si tratterebbe di un enorme aumento rispetto al 2020, quando Pfizer ha ottenuto 41,9 miliardi di dollari a livello globale. Naturalmente, la traiettoria di Pfizer è cambiata dopo il lancio del vaccino COVID-19 Comirnaty e dell’antivirale Paxlovid, che hanno riscosso un enorme successo.

Per raggiungere gli obiettivi di fatturato del 2030, nel corso del prossimo anno e mezzo l’azienda sta pianificando 19 lanci di nuovi farmaci o espansioni di indicazioni. Il gruppo di novità comprende due vaccini contro l’RSV per donne incinte e per soggetti anziani, l’anticorpo bispecifico anti BCMA elranatamab nel mieloma multiplo resistente o refrattario, ritlecitinib nell’alopecia areata e numerosi altri prodotti.

Per il vaccino RSV ha spiegato che «noi siamo arrivati a un modo molto evolutivo, che è l’immunizzazione materna. Si immunizza la madre e si trasmette la protezione al bambino nei primi 6 mesi. I risultati sono stati molto buoni. Ci aspettiamo quindi l’approvazione su questa base.»

Oltre ai lanci previsti per i prossimi 18 mesi, Bourla ha parlato di una pipeline di farmaci che dovrebbero arrivare sul mercato dopo la seconda metà del 2024. Tra questi, danuglipron, un farmaco GLP-1 orale molto atteso per il diabete e l’obesità, un portafoglio di terapie geniche e diversi vaccini. Il farmaco sperimentale orale GLP-1 secondo il manager potrebbe essere un prodotto da 10 miliardi di dollari (non conteggiati nelle previsioni aziendali) che si inserirebbe in un mercato che potrebbe arrivare a valere fino a 90 miliardi di dollari e che vede per ora protagonisti Lilly, Novo e in futuro forse anche Amgen. Bourla è fiducioso di poter recuperare il ritardo perché «con COVID abbiamo fatto in 8 mesi quello che altri hanno fatto in 8 anni, e questa è la stessa macchina di sviluppo clinico.»

C’è poi un’intera pipeline che sta maturando e che darà vita a lanci che avverranno nella seconda metà del ’24 e negli anni ’25, ’26, ’27 e ’28. I prodotti inclusi in questo gruppo sono tra gli altri, danuglipron e il portafoglio di terapie geniche per l‘emofilia. Ci sono 3 progetti che rientrano in questa categoria e di uno sono stati appena annunciati i risultati. Poi ci sono i vaccini contro la malattia di Lyme, i vaccini contro l’herpes zoster e tutti i vaccini combinati: COVID e influenza; COVID, influenza e RSV; influenza e RSV. Poi ci sono diversi lanci in campo oncologico come l’anti PD-1 sasanlimab e altri.

Oltre agli sforzi interni di R&S, Pfizer prevede di aggiungere 25 miliardi di dollari di ricavi per il 2030 attraverso lo sviluppo di attività esterne. Nel 2022 l’azienda ha messo a segno diverse acquisizioni di medie dimensioni, tra cui l’acquisto del franchise sull’emicrania di Biohaven e di Global Blood Therapeutics per ottenere un farmaco contro l’anemia falciforme, e ha in programma molte altre operazioni, ha dichiarato il CEO.

Bourla ha dichiarato che eviterà una megafusione farmaceutica perché “non è un bene per l’azienda in questo momento”. Ma le offerte per biotech di varie dimensioni sono sul tavolo. Bourla ha dichiarato di aspettarsi un “portafoglio” di accordi per raggiungere gli obiettivi di dealmaking dell’azienda.

In ogni caso, nel corso del decennio Pfizer dovrà fronteggiare 17 miliardi di dollari di fatturato persi a causa di scadenze brevettuali. Dal 2024 al 2027, Pfizer prevede di perdere l’esclusività negli Stati Uniti l’anticoagulante Eliquis, per il farmaco immunologico Xeljanz, per il farmaco per malattie rare Vynadaqel e per i farmaci antitumorali Ibrance, Inlyta e Xtandi.

COVID

Per il futuro, Bourla prevede che l’attività COVID di Pfizer continuerà a generare vendite significative, notando che il virus non scomparirà presto. È ovunque. Il virus continua a mutare. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un’infezione naturale o di un vaccino, l’immunità è di brevissima durata. L’infezione da COVID-19 “crea un’immunità di breve durata”, ha dichiarato l’amministratore delegato, sottolineando che le persone possono “ritrovare lo stesso ceppo dopo 6 mesi”. Alla luce di ciò, Bourla ha dichiarato che gli scienziati di Pfizer prevedono che la malattia sarà presente “per gli anni a venire”.

In prospettiva, l’amministratore delegato ha dichiarato di aspettarsi che i tassi di vaccinazione contro il COVID-19 negli Stati Uniti si stabilizzino a livelli più bassi rispetto a quelli registrati durante il lancio iniziale del vaccino, intorno cioè al 30% contro il 60-70% iniziale. Questi bassi tassi di vaccinazione causeranno malattie più gravi durante le future ondate di infezione, il che dovrebbe spingere la domanda di trattamenti come Paxlovid, ha dichiarato Bourla.

Per quanto riguarda le vendite del vaccino, Bourla ha sottolineato che occorrerà assorbire le scorte acquistate dal Governo. Poi inizierà il lancio del prodotto venduto a prezzi commerciali (110-130 dollari a dose). Il prezzo al pubblico di Paxlovid non è ancora stato reso noto.

Il 2023 sarà quindi un anno di transizione per questi due farmaci, dagli acquisti governativi a quelli commerciali, con vendite minori rispetto al 2022 in cui ricavi dovuti alle vendite governative hanno raggiunto la cifra stellare di 56 miliardi. Nel 2024 le vendite stimate saranno sugli stessi livelli del 23, ma tutte a prezzo di mercato. «Quindi mi aspetto che il 23 sia il più basso in assoluto perché è l’unico che sarà interessato da questa transizione.» ha commentato Bourla.

Per quanto riguarda il Paxlovid generico che come si è letto in molte fonti giornalistiche potrebbe essere venduto da Pfizer alla Cina, in piena emergenza Covid, esiste già un accordo per la produzione locale del farmaco antivirale, attraverso un partner locale che produrrà il farmaco che poi verrà venduto nel mercato cinese. Bourla ritiene che entro 3-4 mesi ci potrà essere una significativa produzione locale.

Nelle ultime settimane di dicembre Pfizer ha fornito alla Cina milioni di confezioni di prodotto. Sul costo del farmaco venduto alla Cina si sta ancora discutendo, in quanto il Paese asiatico vorrebbe fosse applicato il prezzo che Pfizer applica ai Paesi più poveri mentre Pfizer vorrebbe applicare il prezzo per i Paesi a reddito intermedio. «Sono la seconda economia del mondo. E non credo che dovrebbero pagare meno del Salvador, che è un Paese povero» ha chiosato Bourla.

Target delle possibili acquisizioni

Bourla ha spiegato che ci sono tre gruppi distinti di bersagli per le possibili acquisizioni degli anni a venire. Uno è quello dei “soliti sospetti”, poche grandi biotech che di solito hanno pochi prodotti e una pipeline molto ampia. Di solito sono molto costose perché la loro piattaforma, ad esempio quella dell’mRNA, ha un grande valore. Si tratta di operazioni molto costose, ma con il vantaggio di ottenere una fetta significativa di ricavi in una sola transazione.

Poi c’è un livello intermedio, ovvero aziende come quelle che Pfizer ha acquisito di recente, che hanno un’attività di punta che è abbastanza sviluppata, e che si trovano poco prima o appena dopo la registrazione del farmaco, e poi una molecola di follow-up che sembra molto promettente. Arena era in questa situazione. Lo stesso vale per Biohaven. Le nuove molecole hanno meno spese di R&S, il che non influisce sulla vostra leva finanziaria, e nella maggior parte dei casi hanno un effetto accrescitivo immediato. Il punto, ha sottolineato Bourla, è se si riesce ad ottenerli a un buon prezzo in modo da poter aggiungere valore attraverso una maggiore presenza commerciale, la capacità di produrre, la capacità di sviluppare più velocemente la molecola successiva.

C’è poi un terzo gruppo di biotech di dimensioni più piccole. Non hanno ancora un prodotto, ma hanno delle piattaforme. Queste ultime sono molto economiche da acquistare rispetto a quanto si paga in termini di molecole.

Il piano di acquisizioni comprenderà un portafoglio di tutti e tre le situazioni, ovviamente con dimensioni diverse. Finora è stato principalmente di livello medio.

Produttività della R&S di Pfizer

Bourla ha sottolineato come Pfizer si stia distinguendo come una delle macchine di R&S più produttive in questo momento. «Stiamo ottenendo i migliori tassi di successo. Le percentuali di successo, end-to-end, dalla prima sperimentazione umana fino all’approvazione, si aggirano intorno al 22%, e questo dato vale per gli ultimi 5 anni, quindi è un trend stabile. La stessa misura per il settore in questo benchmark è dell’11%». Quindi un tasso di successo doppio per Pfizer.

Per quanto riguarda il tempo di completamento, dal primo studio first in human fino all’approvazione, negli ultimi 3 anni, l’azienda è riuscita a ridurlo di 2,6 anni. «Eravamo a 9 punti e qualcosa e ora siamo a 6 punti e qualcosa in termini di tempi. E ne siamo molto soddisfatti. Ecco perché stiamo mostrando e continuiamo a investire nella nostra macchina di R&S, in modo da avere questi… perché crediamo che il ritorno sarà molto alto» ha dichiarato Bourda che ha poi proseguito «Ora non si misurano le metriche, ma i ricavi. E se arriviamo a 20 miliardi di dollari. È una produttività di R&S davvero fenomenale. E il fatto che stiamo lanciando 19 prodotti nei prossimi 18 mesi significa che abbiamo fatto qualcosa di buono negli ultimi 4 anni. Quindi mi sento molto bene riguardo alla nostra produttività in R&S.»