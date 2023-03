Lana Del Rey torna sulla scena musicale con “The Grants”

Lana Del Rey torna con il singolo “The Grants” e presto arriva il nuovo album. Atmosfere gospel nel nuovo pezzo della cantautrice disponibile online

Lana Del Rey ha pubblicato il suo nuovo singolo ‘The Grants’, il terzo estratto dal suo nono album in studio ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’, in uscita il 24 marzo in tutto il mondo.

Il singolo, dalle atmosfere gospel, è stato co-scritto da Lana con Mike Hermosa e contiene nei cori le voci di Melodye Perry, Pattie Howard e Shikena Jones, apparse nel documentario musicale del 2013, ’20 Feet From Stardom’. ‘The Grants’ ha avuto la sua première come ‘Hottest Record’ su BBC Radio 1 e segue la pubblicazione dei precedenti singoli ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’ e ‘A&W’.

Il brano fa riferimento alla famiglia di Lana (il cui cognome è appunto Grant): “Il primogenito di mia sorella, porterò anche lui con me. L’ultimo sorriso di mia nonna, porterò anche quello con me”, canta Lana nel singolo. “Questa vita è bellissima. Ricordatelo anche per me”, aggiunge.

L’album – ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’- sarà disponibile in Italia, oltre che in digitale, anche in formato CD, CD Standard, Doppio LP Standard, CD con cover alternativa, doppio LP Verde con cover alternativa, CD con cover alternativa, doppio LP Dark-Pink con cover alternativa (questi ultimi tre in esclusiva per Discoteca Laziale), doppio LP Light Pink (esclusiva per Amazon), doppio LP bianco (esclusiva per lo shop Universal Music Italia).