Bill Anderson nuovo CEO di Bayer dal 1° Giugno

Era il segnale di discontinuità che il mercato aspettava ed è stato accolto con tutti gli onori. Bayer ha annunciato che Bill Anderson è stato assunto come prossimo CEO dell’azienda, in sostituzione di Werner Baumann a partire dal 1° giugno. Anderson arriva da Roche, dove ha guidato l’unità farmaceutica dal 2019, prima di lasciare il suo ruolo alla fine dello scorso anno. Le azioni di Bayer hanno registrato un balzo del 6% in seguito alla notizia.

Il cambio arriva dopo che Bayer ha dovuto affrontare le crescenti pressioni degli investitori per porre fine anticipatamente al contratto di Baumann, che sarebbe dovuto durare fino all’aprile 2024. Baumann si è scontrato con la frustrazione degli azionisti e con le turbolenze legali da quando ha preso le redini dell’azienda nel 2016. Gli viene inputata l’acquisizione da 63 miliardi di dollari del gigante della scienza delle colture Monsanto oggetto di migliaia di cause legali che collegano i suoi diserbanti al cancro. Collegamento che l’’azienda tedesca ha peraltro sempre smentito.

Nell’annunciare la nomina di Anderson, Bayer ha dichiarato che il nuovo amministratore delegato è stato “eletto all’unanimità dopo un accurato processo di selezione” iniziato a metà dello scorso anno. Entrerà in Bayer come membro del consiglio di amministrazione il 1° aprile e lavorerà nella transizione con Baumann, che si ritirerà dalla casa farmaceutica dopo 35 anni alla fine di maggio.

Norbert Winkeljohann, presidente del consiglio di sorveglianza dell’azienda, ha sottolineato “l’eccezionale curriculum di Anderson nella costruzione di solide pipeline di prodotti e nella trasformazione di scoperte biotecnologiche in prodotti” e lo ha definito il “candidato ideale per guidare Bayer… in un nuovo capitolo di successo in un momento di innovazione dirompente nel campo della biologia, della chimica e dell’intelligenza artificiale”.

Durante il periodo trascorso in Roche, Anderson ha guidato una trasformazione che ha portato a una serie di lanci di nuovi prodotti di successo e a una significativa crescita dei ricavi. Ha inoltre ricoperto per due anni il ruolo di CEO dell’unità Genentech di Roche. Prima di allora ha assunto diverse posizioni dirigenziali presso Biogen. Commentando il suo nuovo incarico, Anderson ha dichiarato che “Bayer è un’azienda innovativa che sta già producendo enormi benefici per la nutrizione [e] la salute…”, aggiungendo che “i suoi investimenti leader in R&S nei… farmaci e nella salute dei consumatori promettono ulteriori progressi”.

Secondo Bayer, Anderson ha partecipato allo sviluppo e al lancio di 25 nuovi farmaci, tra cui 15 blockbuster.

L’ex dirigente di Roche sale in cattedra in un momento critico per Bayer. L’azienda tedesca sta investendo maggiori risorse nel suo reparto farmaceutico in occasione di diversi lanci chiave. Bayer ha recentemente aumentato le previsioni di vendita di Kerendia, farmaco per il cuore, e di Nubeqa, farmaco per il cancro alla prostata, a 3 miliardi di euro (3,2 miliardi di dollari) ciascuno.

Il forte background di Anderson nel settore farmaceutico potrebbe anche innescare nuove speculazioni su una potenziale divisione del business di Bayer. La proposta di scorporare il settore della salute dei consumatori e di separare ulteriormente il settore farmaceutico da quello agricolo è stato un tema caldo tra gli investitori attivisti.

Durante il mandato di Baumann, sia Baumann che Winkeljohann si sono schierati a favore dell’attuale struttura aziendale di Bayer, sostenendo che le attività appartengono tutte a un unico tema di scienze della vita.

Da parte sua, Anderson non ha accennato a grandi cambiamenti strategici per Bayer. In una dichiarazione rilasciata mercoledì, l’amministratore delegato entrante ha affermato che “i principali investimenti di Bayer in R&S nei settori dell’agricoltura, dei farmaci e della salute dei consumatori promettono ulteriori progressi”.