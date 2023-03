Online il bando 2023 di Plus- Premio Letterario Fondazione Uspidalet

Online il bando 2023 della seconda edizione di Plus- Premio Letterario Fondazione Uspidalet – Alessandria Cultura: scadenza il 31 maggio

È online il bando 2023 della seconda edizione di Plus- Premio Letterario Fondazione Uspidalet – Alessandria Cultura, nato con l’obiettivo di indagare in profondità il mondo dell’adolescenza sia osservandolo con gli occhi degli adulti sia ascoltandolo attraverso la voce diretta dei ragazzi. La scadenza per partecipare a questa II edizione è il 31 maggio 2023.

Tra le novità dell’edizione 2023 quattro nuovi giurati: lo scrittore Marco Balzano, la scrittrice Gaja Cenciarelli, il giornalista Paolo Giordano, il “Professor” Andrea Maggi e la pubblicazione della sestina dei finalisti inediti con puntoacapo Editrice.

Il Premio è aperto a opere (edite e inedite) che riguardano il mondo interiore ed esteriore dei giovani. I romanzi scritti dagli adulti, sezione NARRATIVA, devono avere come protagonista uno o più giovani adolescenti, indagarne un ambito o un periodo circoscritto della vita, oppure tematizzarne l’evoluzione interiore, o il loro processo di sviluppo e di crescita. Possono, quindi, partecipare romanzi di carattere psicologico, intimistico, di costume, pedagogico e di formazione, autobiografico o di genere fantastico. Lo stesso vale per la sezione GRAPHIC NOVEL. I racconti scritti dagli alunni di scuole superiori, invece, (sezione INEDITA) possono riguardare qualunque tema. In questa sezione, sono infatti gli stessi adolescenti che parlano ed è la loro visione di questo mondo che prende corpo negli elaborati.

I nomi dei finalisti di ogni sezione verranno annunciati entro ottobre 2023. La proclamazione dei vincitori avverrà il 25 novembre 2023 ad Alessandria. La Giuria nominerà un vincitore assoluto per ogni sezione del concorso. In caso di ex aequo il premio verrà diviso fra i vincitori. NARRATIVA: contributo di 4.000 euro lordi. GRAPHIC NOVEL: contributo di 4.000 euro lordi. RACCONTO – INEDITO A TEMA LIBERO: contributo di 400 euro lordi al primo classificato.

La sestina finalista dei racconti inediti verrà pubblicata in una Antologia edita da puntoacapo Editrice. Gli istituti dai quali provengono gli studenti classificati ai primi tre posti della sezione Racconto – inedito a tema libero riceveranno una donazione in libri per la propria biblioteca per un valore complessivo di 200 euro.

Il bando: https://www.fondazioneuspidalet.it/premio-letterario-2023/

https://www.facebook.com/fondazioneuspidalet

https://www.instagram.com/fondazione_uspidalet/