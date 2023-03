La fantastica stagione del Napoli: a cosa possono ambire i partenopei?

C’è da dire che sono anni che si sente che “il Napoli gioca un bel calcio moderno”. Tuttavia, fino a questo momento, non sono stati molti i titoli vinti dagli azzurri dal momento in cui sono diventati competitivi a livello nazionale. Tuttavia, a partire dall’arrivo di Spalletti, tutta la società ha annusato un’aria completamente diversa. Il tecnico toscano, infatti, è stato sulla cresta dell’onda per le vicende Icardi e Totti e per le prestazioni positive che le rispettive due squadre degli ex capitani hanno raggiunto. Senza però alzare un titolo.

La galoppata del Napoli verso lo Scudetto

Lo stato di forma che il Napoli ha raggiunto in questo campionato e le sue prestazioni, non si sono mai viste in Serie A, neanche quando la Juventus ha inanellato 9 scudetti di fila con buona pace di chi pensava che i bianconeri potessero vincere solo con gli “aiutini”.

E’ dall’inizio della stagione che il Napoli sta macinando risultati su risultati, lasciando solamente le briciole alle altre avversarie in campo. Ad oggi, infatti, sono solo due le sconfitte subite in match, che dopotutto, potevano anche andare. Le due squadre che hanno osato scalfire l’imbattibilità del Napoli sono Inter e Lazio, quasi come se fosse uno schero del destino.

Tuttavia, il Napoli di Spalletti non ha bisogno di guardarsi alle spalle. Sono ben 18 i punti di vantaggio dalla seconda posiziona occupata proprio dai nerazzurri che non riescono ad essere costanti e che mettono anche in dubbio la posizione di Simone Inzaghi. Con solamente 12 partite da affrontare, basteranno altre 6 vittorie per aggiudicarsi uno Scudetto che manca ormai da troppi anni.

Spalletti se lo merita. Il Napoli se lo merita. L’intera città si merita di scoprire la sensazione di rivalsa che per troppi anni è stata solo di pertinenza delle squadre del nord. Insomma, possiamo realmente far partire un countdown e capire quando ci sarà la festa scudetto per il Napoli con una città che si prepara ad esplodere di gioia verso i propri beniamini.

Non solo lo Scudetto, anche la Champions League?

C’è da dire che il Napoli gioca il miglior calcio a livello europeo. Attualmente, nessuna squadra è nello stato di forma dei partenopei che sono pronti a prendersi davvero tutto in questa stagione. Anche la Champions League se necessario.

Infatti, nella competizione europea, i sorteggi hanno decretato che due protagoniste potrebbero lasciare subito il cammino verso la coppa dalle grandi orecchie. Anzi, con l’uscita del PSG, l’altra sfida da attenzionare è sicuramente quella tra Real Madrid e Liverpool.

Ecco che il Napoli si troverebbe a fronteggiare solamente il Bayern Monaco e lo stesso Real Madrid come rivali alla propria altezza, a patto che una delle due non venga eliminata dopo uno scontro diretto, lasciando terreno libero ai partenopei.

Insomma, se la scaramanzia è un elemento che ben caratterizza i napoletani, siamo certi che i tifosi partenopei si stanno facendo un paio di conti e sognano la possibilità di riuscire laddove i rivali storici della Juventus non sono riusciti in tutti questi anni di dominazione bianconera.

Manca poco alla fine della stagione e siamo certi che il Napoli sarà in grado di prendersi più di una soddisfazione!