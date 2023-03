Alzheimer: Fda blocca il donanemab di Lilly

L’Fda non ha concesso a donanemab l’approvazione accelerata per il trattamento della malattia di Alzheimer sintomatica precoce

L’Fda non ha concesso a donanemab l’approvazione accelerata per il trattamento della malattia di Alzheimer sintomatica precoce. La decisione scaturisce del numero limitato di pazienti con almeno 12 mesi di dati di esposizione al farmaco presenti nella domanda di registrazione. Non sono state rilevate altre carenze nella domanda.

Lo studio di conferma di Fase 3 TRAILBLAZER-ALZ 2 rimane in corso, con la lettura dei dati principali prevista per il secondo trimestre del 2023, e costituirà la base della domanda di donanemab per l’approvazione tradizionale. Lilly continuerà a collaborare con la Fda per valutare il percorso più rapido per rendere questa potenziale opzione terapeutica ampiamente disponibile per i pazienti.

Va detto che non ci si aspettava che l’approvazione accelerata portasse a vendite significative. Il programma Medicare degli Stati Uniti ha indicato che non coprirà ampiamente i farmaci per l’Alzheimer come donanemab che riducono l’amiloide senza l’approvazione completa della FDA.

Tuttavia, i funzionari della Lilly speravano di ottenere una rapida approvazione del farmaco. La concorrente Eisai Co. e il partner Biogen Inc. hanno ottenuto all’inizio del mese un’approvazione accelerata per il loro farmaco lecanemab, che riduce l’amiloide, e hanno già presentato domanda di approvazione completa.

“Si tratta di una situazione insolita”, ha dichiarato in un’intervista Daniel Skovronsky, Chief Scientific and Medical Officer di Lilly. Il farmaco dell’azienda si è rivelato abbastanza efficace nel rimuovere l’amiloide nella fase intermedia dello studio. Alcuni pazienti hanno smesso di assumerlo dopo pochi mesi perché i loro livelli di amiloide erano scesi così tanto. Altri, che hanno risposto più lentamente, hanno continuato a prenderlo per più di un anno. Se il farmaco fosse stato meno efficace, l’azienda non avrebbe dovuto affrontare questo problema.

Le speranze per donanemab erano alte dopo che una precedente analisi dello studio aveva mostrato che il farmaco rallentava il declino cognitivo del 32%. Tuttavia, i partecipanti hanno avuto anche un tasso di edema cerebrale (ARIA) o emorragia cerebrale del 39%, rispetto all’8% di coloro che hanno assunto un placebo. Il farmaco di Biogen ed Eisai ha rallentato il declino cognitivo e funzionale del 27%. Questo farmaco ha ottenuto l’approvazione accelerata della FDA grazie alla sua capacità di ridurre l’amiloide.

“La priorità è ovviamente quella di ottenere l’approvazione tradizionale”, ha dichiarato Skovronsky, che non ha escluso la possibilità che l’azienda torni a chiedere l’approvazione accelerata una volta ottenuti ulteriori dati sulla sicurezza. “Tutto dipende dal nostro studio di fase 3”.

Cosa chiede l’Fda

Nella lettera di risposta completa alla richiesta di approvazione accelerata, l’FDA ha richiesto specificamente che Lilly fornisca i dati di almeno 100 pazienti che hanno ricevuto un minimo di 12 mesi di trattamento continuato con donanemab.

La specificità di donanemab nel colpire la placca amiloide depositata ha informato il disegno unico dello studio clinico TRAILBLAZER-ALZ, che ha permesso ai pazienti di completare il ciclo di trattamento quando hanno raggiunto un livello predefinito di eliminazione della placca amiloide.

Sebbene lo studio includesse più di 100 pazienti trattati con donanemab, a causa della velocità di riduzione della placca, molti pazienti hanno potuto interrompere il trattamento già dopo 6 mesi, con il risultato che meno di 100 pazienti hanno ricevuto 12 mesi di donanemab.

L’FDA ha indicato che i dati per soddisfare le aspettative di esposizione dovranno probabilmente includere i dati di sicurezza controllati non in cieco di TRAILBLAZER-ALZ 2, una volta completati.

Il profilo di sicurezza di donanemab è stato inizialmente riportato dallo studio TRAILBLAZER-ALZ nel New England Journal of Medicine (Mintun et al, NEJM 2021) . Il profilo di sicurezza di donanemab è rimasto costante sin dalla presentazione dell’approvazione accelerata.

“Attendiamo con impazienza i risultati della fase 3 di TRAILBLAZER-ALZ 2 e la successiva presentazione alla FDA, che abbiamo sempre considerato come i passi successivi di maggiore impatto per i pazienti. Prevediamo che questo studio confermerà il profilo di beneficio e sicurezza che abbiamo osservato nello studio di Fase 2 di TRAILBLAZER-ALZ e crediamo che i pazienti e i medici saranno ben serviti dall’avere a disposizione i dati completi della Fase 3 insieme a quelli della Fase 2 quando dovranno prendere decisioni sul trattamento”, ha dichiarato Anne White, vicepresidente esecutivo e presidente di Lilly Neuroscience, Eli Lilly and Company. “Siamo impegnati a collaborare con la FDA per garantire il percorso più rapido possibile per portare questo potenziale farmaco ai pazienti che ne hanno bisogno”.