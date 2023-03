A Venezia il primo “Master del Gioiello Contemporaneo”

All’Accademia di Belle Arti di Venezia nasce il primo “Master del Gioiello Contemporaneo”. La cattedra affidata ai maggiori interpreti dell’intera filiera

Negli ultimi decenni sono stati fatti passi importanti nella valorizzazione del gioiello come Arte a tutti gli effetti. L’interesse intorno a questa materia è cresciuto in modo esponenziale decennio dopo decennio fino a richiedere oggi vere e proprie figure professionali di alto profilo. La città di Venezia è da sempre crocevia di tradizione e sapere. Molteplici le lavorazioni dell’oreficeria portate avanti nelle botteghe orafe lagunari che si affiancano a quelle legate al vetro, alla foglia d’oro, alla carta. Un inestimabile patrimonio culturale a disposizione dell’Accademia di Belle Arti, dai “preziosi” bizantini, rinascimentali, barocchi ai più attuali e moderni.

Non poteva che nascere a Venezia l’idea di un “Master Design del Gioiello Contemporaneo” che approfondisce attraverso un percorso tutta la filiera: dalla formazione storico-teorica di manifatture, tecniche e materiali alla progettazione, dalla produzione in laboratorio alle strategie di mercato, come l’individuazione dei trend e la comunicazione visiva del prodotto finito.

Un Master a dir poco unico nel suo genere, tenuto dai massimi esperti italiani del settore, in grado di fornire quella necessaria preparazione di base progettuale, laboratoriale e di marketing e, di conseguenza, quelle competenze che

prono a prospettive interessanti in più ambiti: Gioiello di Design, Gioiello D’Artista, Gioiello di Ricerca, Gioielleria e Oreficeria, Bigiotteria, Gioiello per il Sistema Moda, Gioiello di Scena.

Al Master di Primo Livello potrà accedere, senza alcun limite di età, chiunque abbia conseguito un Diploma di Laurea con il vecchio ordinamento o, viceversa, un Diploma di Laurea di primo livello con il nuovo ordinamento.

Nella graduatoria di selezione verrà data precedenza agli studenti laureati nel settore del Gioiello e negli ambiti dell’Arte (pittura, scultura, architettura, grafica), del Restauro, del Design, della Moda e del Teatro (costume e scenografia).

Il Master vedrà la luce a Novembre 2023 e prevede 1500 ore di lezioni (795 delle quali in presenza), in cui acquisire ampie competenze storico/teoriche sulle manifatture, tecniche, materiali, progettazione, produzione in laboratorio. Ma anche strategie di mercato come l’individuazione dei trend e la comunicazione visiva del prodotto finito. Tutto questo creando specifici percorsi che mostrano tutte le tipologie, le caratteristiche e gli sbocchi professionali dell’intero settore.

Il percorso formativo avrà termine a maggio 2024 quando partiranno gli stage di 275 ore in azienda e la preparazione finale della tesi.

Il Master è a numero chiuso con un massimo di 20 partecipanti e la selezione viene fatta per valutazione del portfolio (a parità di curriculum avranno precedenza gli studenti provenienti dai corsi dell’Accademia di Belle Arti di Venezia).

Il “Master Design del Gioiello Contemporaneo” verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti a un costo singolo di 3500 euro.

Per Informazioni: mastergioiello@accademiavenezia.it

Master: DESIGN DEL GIOIELLO CONTEMPORANEO | Accademia di Belle Arti di Venezia (accademiavenezia.it)