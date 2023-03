Psoriasi: ottimi risultati con lo sperimentale orismilast

Nei pazienti con psoriasi da moderata a grave, il trattamento con orismilast si è dimostrato efficace a tutte le tre dosi del farmaco dopo 4 settimane

Nei pazienti con psoriasi da moderata a grave, il trattamento con l’inibitore orale sperimentale della PDE4 orismilast si è dimostrato efficace a tutte le tre dosi del farmaco testate già dopo 4 settimane di trattamento, secondo i risultati dello studio di fase IIb IASOS comunicati da UNION Therapeutics, che sta sviluppando la molecola.

La psoriasi è una malattia della pelle cronica, sistemica e infiammatoria che è stata diagnosticata in circa 13 milioni di persone nel 2021 nei sette principali mercati (Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna e Giappone). La variante più comune è psoriasi a placche, che può interessare qualsiasi area del corpo ma è più frequente su cuoio capelluto, ginocchia, gomiti, tronco e arti. I pazienti sperimentano una sostanziale morbilità e un aumento dell’incidenza di artrite infiammatoria, malattie cardiometaboliche e disturbi della salute mentale.

Può essere gestita con trattamenti topici, orali e biologici, oltre che con la fototerapia. La forma moderata-grave viene frequentemente controllata con le terapie sistemiche, prevalentemente farmaci biologici per via iniettiva. Attualmente sono pochi i farmaci orali disponibili e sono necessari nuovi trattamenti con maggiore efficacia e sicurezza, considerato l’alto costo delle terapie biologiche, la minore comodità d’uso rispetto all’assunzione orale e l’eventuale necessità di monitoraggio da parte del medico curante.

Orismilast è un inibitore sperimentale della fosfodiesterasi-4 (PDE4) ad alta potenza mirato ai sottotipi PDE4 legati all’infiammazione. Agisce all’inizio della cascata infiammatoria, inducendo un’ampia gamma di effetti antinfiammatori su più citochine coinvolte in molte malattie dermatologiche e immunologiche. È in sviluppo per il trattamento della dermatite atopica, della psoriasi e dell’idrosadenite suppurativa.

La Fda ha autorizzato la richiesta di Investigational New Drug (IND) per orismilast orale e ha concesso la designazione Fast Track per il trattamento della dermatite atopica da moderata a grave e, di recente, dell’idrosadenite suppurativa da moderata a grave.

Lo studio di fase IIb IASOS nella psoriasi

Si tratta di un trial randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli, a dosaggio variabile, per valutare l’efficacia e la sicurezza di orismillast per via orale (in una nuova formulazione a rilascio modificato per minimizzare gli eventi avversi gastrointestinali) in 202 pazienti adulti con psoriasi a placche da moderata a grave. I partecipanti sono stati randomizzati a ricevere una di 3 diverse dosi del farmaco o il placebo somministrati due volte al giorno. Lo studio è stato condotto presso siti clinici negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Polonia.

Tutti i bracci orismilast hanno raggiunto l’endpoint primario di variazione percentuale dello Psoriasis Activity and Severity Index (PASI) dal basale alla settimana 16 rispetto al placebo, con significatività statistica raggiunta già dopo 4 settimane di trattamento. L’elevata potenza del farmaco è stata supportata anche dal raggiungimento degli endpoint secondari, tra cui PASI 90 e PASI 100, abbinata

a un profilo di sicurezza favorevole consolidato nell’inibizione della PDE4.

I risultati dello studio saranno presentati in occasione di un prossimo congresso scientifico.

«Rimane un forte bisogno insoddisfatto di medicinali orali nella psoriasi, poiché molti pazienti sono sottotrattati o sono insoddisfatti delle opzioni attuali» ha commentato il responsabile dello studio Richard Warren, Università di Manchester e Consultant Dermatologist presso la Salford Royal NHS Foundation Trust. «I risultati promettenti dello studio IASOS illustrano che la potente inibizione selettiva della PDE4 da parte di orismilast offre il potenziale per un’efficacia aggiuntiva, in combinazione con un ben noto profilo di sicurezza della classe».