Previsioni meteo 14 marzo 2023: perturbazione in transito

Le previsioni meteo di oggi, martedì 14 marzo 2023: maltempo con piogge e temporali sulle regioni del Nord e del Centro, clima asciutto al Sud

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in queste ore a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine atlantica. Nella giornata di oggi avremo infatti maltempo sulle regioni del Nord e del Centro, con piogge e temporali. Tempo più asciutto al meridione, anche se per poco. Lo scivolamento verso Sud del nucleo instabile porterà infatti precipitazioni nel corso della settimana. Nei prossimi giorni avremo infatti spiccata variabilità, con l’alternanza di piogge e sole su gran parte della Penisola..

Ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 13 marzo 2023.

AL NORD

Al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali specie su Liguria di Levante, Trentino e Triveneto. Al pomeriggio fenomeni che insistono su Liguria, Trentino e Friuli, variabile altrove. In serata residue precipitazioni su Romagna, Veneto e Friuli; neve dai 1200-1400 metri di quota.

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse tra Toscana e Umbria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione ai restanti settori. In serata ancora qualche pioggia tra Lazio e Abruzzo; neve dai 1400-1600 metri in Appennino.

In Toscana tempo instabile al mattino su tutta la regione dove avremo nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni localmente anche intensi. Tendenza a miglioramento dal pomeriggio con locali fenomeni solo sui settori interni. Più asciutto ovunque dalla sera.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino velature in transito su tutti i settori, qualche apertura sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in aumento, con piogge tra Campania e Sardegna. In serata peggiora sulle regioni peninsulari del versante Tirrenico; sereno o poco nuvoloso sulle isole maggiori.

In Calabria giornata all’insegna del tempo asciutto con nuvolosità in transito alternata a schiarite ma senza fenomeni di rilievo associati. Piogge sparse in arrivo dalla sera a partire dalle zone occidentali.

Temperature minime in generale rialzo; massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .