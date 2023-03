Colesterolo assunto con la dieta e diabete: una nuova meta-analisi

Ricercatori hanno osservato un’associazione dose-risposta positiva tra il colesterolo assunto con la dieta e l’incidenza del diabete di tipo 2, specie nei Paesi occidentali

I ricercatori hanno osservato un’associazione dose-risposta positiva tra il colesterolo assunto con la dieta e l’incidenza del diabete di tipo 2, in particolare nei paesi occidentali, secondo i risultati di una meta-analisi di studi prospettici di coorte pubblicata sulla rivista Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

Studi epidemiologici e clinici suggeriscono che la terapia nutrizionale, l’attività fisica e il trattamento medico sono tre componenti chiave della gestione della malattia. I dati del Global Burden of Disease Study, condotto in 188 paesi, hanno mostrato che il rischio alimentare è la principale causa di mortalità e morbilità a livello globale, pertanto la terapia nutrizionale è di fondamentale importanza per la prevenzione del diabete.

«Il colesterolo alimentare è un nutriente molto comune nella nostra vita quotidiana, contenuto in vari alimenti come viscere di animali, carne rossa, tuorlo d’uovo, burro, olio e così via» hanno scritto il primo autore Yuehua Li e colleghi del dipartimento di cardiologia dello State Key Laboratory of Cardiovascular Disease presso Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Pechino. «Studi sperimentali hanno indicato che un livello elevato di colesterolo compromette la funzione delle cellule beta pancreatiche e, di conseguenza, il metabolismo glicemico».

I risultati degli studi clinici sono contrastanti. Alcuni hanno rilevato una relazione dose-risposta positiva tra il consumo di colesterolo e l’incidenza del diabete di tipo 2, mentre altri hanno mostrato un’associazione nulla. Anche le linee guida dietetiche dell’American Diabetes Association sono cambiate nel tempo, passando dalla raccomandazione di limitare il consumo di colesterolo con la dieta a meno di 300 mg al giorno nel 2013, a nessuna indicazione nel 2015. «Per questo motivo ci siamo proposti di eseguire una meta-analisi di tutti i possibili potenziali studi di coorte per quantificare la relazione dose-risposta tra il consumo di colesterolo dietetico e il rischio di diabete di tipo 2 e per esplorare i potenziali fattori modificabili» hanno premesso gli autori.

Associazione positiva in particolare nei paesi occidentali

La metanalisi ha incluso 11 studi prospettici con dati provenienti da un totale di 355mila persone con diabete di tipo 2. Il più alto consumo di colesterolo nella dieta è stato associato a un maggior rischio di diabete di tipo 2 rispetto al consumo più basso (RR = 1,15, P = 0,012), in misura più evidente nei paesi occidentali (RR = 1,19) rispetto a quelli orientali (RR = 1,34) nelle analisi dei sottogruppi (P = 0,03).

L’associazione è rimasta più elevata negli studi con punteggi più bassi nella scala di valutazione della qualità Newcastle-Ottawa rispetto a quelli con punteggi più alti nei paesi occidentali (RR = 1,33) in confronto ai paesi orientali (RR = 1,07) e in studi con periodi di follow-up più lunghi nei paesi occidentali (RR = 1,21) rispetto ai paesi orientali (RR = 1,09). L’associazione positiva non è stata modificata da età, sesso, periodo di follow-up, qualità dello studio, definizione dei risultati e valutazione dell’esposizione, rafforzando il potere statistico.

Inoltre, per ogni incremento di 100 mg al giorno nell’assunzione di colesterolo alimentare, il rischio cumulativo di incidenza del diabete di tipo 2 aumentava del 5%, del 6% per i paesi occidentali e dell’1% per i paesi orientali.

Il meccanismo alla base dell’associazione non è chiaramente definito. Alcune ricerche hanno riportato che un elevato accumulo di colesterolo nelle isole pancreatiche potrebbe compromettere la funzione delle cellule β, che secondo altri studi può alterare la secrezione di insulina, aumentare l’adiposità, ridurre la massa muscolare scheletrica e provocare infiammazione sistemica, aumentando così il rischio di diabete. I risultati di studi clinici randomizzati e meta-analisi hanno anche dimostrato che un elevato consumo di colesterolo con la dieta aumenta direttamente la concentrazione di colesterolo LDL, un fattore di rischio indipendente per il diabete di tipo 2.

«I nostri risultati consigliano un basso apporto di colesterolo nella dieta per la prevenzione del diabete di tipo 2, in particolare per la popolazione ad alto rischio cardiovascolare, con grasso, ipertensione, iperlipidemia o storia familiare di diabete di tipo 2» hanno scritto i ricercatori.

