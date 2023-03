Per i Savana Funk un tour speciale di 5 date in arrivo a marzo

Tornano i SAVANA FUNK con 5 nuove date esclusive feat. WILLIE PEYOTE, in un tour che si preannuncia esplosivo: ecco le date dei concerti

Dopo il lungo tour estivo durante il quale hanno calcato i palchi più famosi, dall’apertura ai Red Hot Chili Peppers e Kokoroko al Jova Beach Party e, dopo l’uscita del disco “Ghibli” (GoGo, sussidiaria di Garrincha Dischi dedicata alla world music), tornano i SAVANA FUNK con 5 nuove date esclusive feat. WILLIE PEYOTE, in un tour che si preannuncia esplosivo.

Per la prima volta in tour insieme, in una fusione di due mondi apparentemente lontani, Savana Funk e Willie Peyote (il rapper e cantautore torinese che negli ultimi anni è riuscito a convincere pubblico e critica arrivando ad ottenere dischi di platino e il Premio della Critica a Sanremo) condividono l’amore per il groove e l’attenzione ai temi sociali. Il meglio di entrambi i repertori si fonderà in un live sorprendente: afrobeat e barre sabaude, groove compatti e melodie arabeggianti. Ma anche citazioni, mash up e pezzi inediti scritti per l’occasione, che si potranno ascoltare solo ed esclusivamente in questi 5 concerti.

I biglietti sono già disponibili in prevendita e acquistabili qui: http://garrinchadischi.it/savana-funk-feat-willie-peyote/.

Commenta la band: «Willie Peyote è un artista che ascoltiamo e stimiamo da anni. Qualche mese fa ci siamo incontrati sul palco di un evento benefico a Torino e quello che ne è uscito ci ha fatto venire voglia di non lasciare isolata l’esperienza. Condividiamo una sensibilità comune su certi temi sociali, ma anche la propensione al groove. Stiamo lavorando affinché questi cinque concerti siano speciali».

Un’esperienza straordinaria, un viaggio attraverso il groove tribale che fa da collante a canzoni e riff senza nazionalità.

Willie Peyote appare per gentile concessione di Magellano Concerti. Il tour è organizzato da Antenna Music Factory, queste le date:

SAVANA FUNK feat. WILLIE PEYOTE

23.03 TRENTO – Sanbapolis

26.03 MILANO – Santeria

30.03 ROMA – Monk

31.03 RONCADE – Tv New Age

01.04 BOLOGNA – Tpo

Sul palco: Aldo Betto (chitarra), Youssef Ait Bouazza (batteria), Blake C. S. Franchetto (basso), più Nicola Peruch (tastiere) che si riunisce alla band per questo tour, e Willie Peyote.

Dopo queste date, i Savana Funk saranno ospiti il 15 luglio 2023 dello Sherwood Festival insieme a SEUN KUTI & EGYPT 80 (+ aftershow di Sibode Dj) https://fb.me/e/3slcD9CB9.