In libreria e online “Suono ricco” di John Axelrod

Il suono dei violini Stradivari è immortale e il loro valore (quasi) inestimabile. Ma è possibile comprare l’immortalità? Lo racconta “Suono ricco” di John Axelrod

«Gli Stradivari non sono eterni. Il loro suono, però, è immortale, e il loro valore (quasi) inestimabile. Ma è possibile comprare l’immortalità?»

Se pensiamo ai tradizionali asset d’investimento nel mercato del lusso, i primi esempi che ci vengono in mente non hanno a che fare con il mondo della liuteria. Eppure, l’attenzione degli investitori verso gli strumenti ad arco rari sta aumentando in maniera esponenziale. E per una ragione ben precisa: il loro valore è costantemente in crescita e gli apprezzamenti a lungo termine sono eccezionali.

Questo libro offre i consigli indispensabili dei principali esperti del settore, dai più affermati mercanti internazionali ai direttori delle case d’aste. Che sia per filantropia o per collezionismo, per diversificare il portafoglio o per imprimere il proprio nome nella storia gloriosa di un violino pregiato, l’acquisto di strumenti rari si accompagna spesso a nuove forme di mecenatismo, offrendo così ai migliori interpreti l’opportunità di sfruttarne lo straordinario potenziale espressivo.

A riprova del fatto che i prodotti della grande liuteria sono fonti di ricchezza, prima ancora che finanziaria, genuinamente musicale.