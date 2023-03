“NCIS Los Angeles” e “Blue Bloods” su Rai 2: le anticipazioni degli episodi

Prima serata a stelle e strisce con le serie Tv “NCIS Los Angeles” e “Blue Bloods”: la trama degli episodi in onda in prima serata su Rai 2

Si parte dalla costa del Pacifico per la prima serata di Rai 2, domenica 12 marzo. Alle 21, in prima visione assoluta, nuove avventure per gli agenti di “NCIS Los Angeles”, giunta alla quattordicesima stagione. Nell’episodio “Best seller” Tom Olsen, ex Navy SEAL e grande amico di Sam, viene braccato da un gruppo di uomini armati durante una battuta di caccia nello Utah. Con Chris O’Donnell, LL Cool J, Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Gerald McRaney.

A seguire, alle 21.50 sempre in prima visione assoluta, nuove indagini per la tredicesima stagione di “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, legata da generazioni al distretto di polizia di New York. Nell’episodio “Riconciliazione” un agente fuori servizio assiste, senza intervenire, a una rapina in un bar. Frank non tollera questo comportamento e vorrebbe licenziarlo, ma Garrett si oppone fermamente. Frank troverà il modo di punire l’agente senza violare il regolamento. Con Tom Selleck, Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg.