Federico Villa entra nel Leadership Team di Eli Lilly Italia

Federico Villa entra a far parte del Leadership Team di Eli Lilly Italia come Associate Vice President Governmental and Public Affairs

Federico Villa entra a far parte del Leadership Team di Eli Lilly Italia come Associate Vice President Governmental and Public Affairs. Villa sarà anche responsabile del team di comunicazione esterna dell’azienda e siederà nel board della Fondazione Lilly, nata nel 2006 e attiva in progetti di ricerca, innovazione digitale, sostenibilità e partnership istituzionali. Durante la sua carriera, Federico Villa ha sviluppato competenze trasversali in ambito tecnico-scientifico e politico-istituzionale, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità prima in ambito pubblico e poi nel settore industriale farmaceutico.

Dopo la Laurea in Farmacia e un Master in Market Access & Regulatory Affairs, ha svolto un Dottorato di Ricerca presso l’Università del Piemonte Orientale, collaborando alla pubblicazione di numerosi paper su riviste scientifiche nazionali ed internazionali nell’ambito delle politiche del farmaco. Dopo alcuni anni di collaborazione con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ha ricoperto il ruolo di Government Affairs Manager in AstraZeneca e successivamente quello di Associate Director Public Affairs e Communication presso la multinazionale americana Incyte.