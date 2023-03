Endi in radio e in digitale con “Piove a dirotto”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo PIOVE A DIROTTO di Endi in collaborazione con Davide De Marinis, arrangiato da Paolo Agosta

Disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo PIOVE A DIROTTO di Endi in collaborazione con Davide De Marinis, arrangiato da Paolo Agosta. Il brano è prodotto e distribuito da Terapia d’urto Indie music.

Endi racconta: “la collaborazione con Davide è nata dalla stima musicale e dell’amicizia che ci ha portato a scrivere a quattro mani questo singolo. Con Davide abbiamo cercato di valorizzare ogni singola parola con l’obbiettivo, in merito alle nostre esperienze, di realizzare un brano che possa emozionare.”

https://www.youtube.com/watch?v=USFkVaqxgOk&ab_channel=ilritrattochannel

Ancora una volta il rap di Endi incontra il pop raccontando di come si deve fare i conti con i cambiamenti e il tempo che passa velocemente dove in primo piano risaltano i rapporti umani, ciò che è finito ma non è passato. Ognuno di noi ha una storia, un amore che magari si è concluso e che, però, a volte riesplode il ricordo e ci fa vivere quelle emozioni uniche che rimarranno per sempre.

BIOGRAFIA

Enrico Petillo, conosciuto con il nome d’arte Endi, è nato a Milano nel 1986. Artista rap attivo nel circuito indipendente italiano, si è approcciato alla cultura Hip Hop all’età di sedici anni. Ha pubblicato gli album Il Canto del diavolo, Ci vorrebbe la felicità e Sognando ancora, in cui spiccano i featuring con Amir, Daniele Vit, Diluvio, Rayden e Nerone. Nel 2019 ha pubblicato il singolo L’Amore è un’illusione in collaborazione con Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa. Qualcosa Cambierà è la sua prima pubblicazione editoriale. Nel 2021, ha pubblicato il singolo Resta qui in cui spicca la collaborazione con Beatrice Pezzini, seconda classificata di The Voice 2018.

Davide De Marinis è un famoso cantante italiano che ha cominciato la sua carriera nel 1999. Uno dei suoi pezzi è il tormentone estivo “Troppo Bella”, che nei primi anni 2000 ha fatto il giro di tutte le radio ed è stato presentato anche al Festival bar. Nel 2008 scrive “Un falco chiuso in gabbia” con Toto Cutugno presentata al Festival di Sanremo. L’artista ha firmato tre album Quello che ho del 1999, Passodopopasso del 2001 e Come da 2 Lunedì pubblicato nel 2006 e, nel 2004, ha pubblicato la raccolta Made In Italy con i maggiori successi dei suoi due primi album.. È ritornato di recente alla ribalta con la partecipazione ai programmi “Ora o mai più“ condotto da Amadeus su Raiuno. Nell’estate 2019 esce il singolo Naturale con la partecipazione di Fausto Leali nel video e nel 2020 partecipa alla nona edizione di Tale e quale show 2019, condotto da Carlo Conti. Per quattro anni firma la sigla di Domenica in di Mara Venier con La canzone “Amori della zia”. Nel 2021, esce “Mi sono rotto”, canzone contro il covid insieme ad Andrea Agresti de Le iene e al comico imitatore Claudio Lauretta.