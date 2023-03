Fegato grasso e obesità: meglio evitare i fast food

Il consumo di almeno il 20% delle calorie giornaliere da fast food è correlato a un aumento del rischio di steatosi epatica non alcolica

Il consumo di almeno il 20% delle calorie giornaliere da fast food è correlato a un aumento del rischio di steatosi epatica non alcolica, con effetti più dannosi tra gli individui con comorbidità metaboliche sottostanti. È quanto evidenzia uno studio pubblicato su Clinical Gastroenterology and Hepatology.

“Il consumo di fast food è stato collegato al diabete e all’obesità, ma ci sono pochissimi dati clinici o basati sulla popolazione su come il consumo di fast food influisca sul rischio di sviluppare il fegato grasso, che è una malattia del fegato sensibile alla dieta e che può portare a cirrosi e cancro”, ha sottolineato Ani Kardashian, assistente professore di malattie gastrointestinali ed epatiche presso la Keck School of Medicine della University of Southern California.

Utilizzando i dati del National Health and Nutrition Examination Survey dal 2017 al 2018, Kardashian e colleghi hanno analizzato 3.954 adulti, di età pari o superiore a 20 anni, per studiare l’effetto dell’assunzione di fast food sul rischio di steatosi epatica.

I ricercatori hanno quantificato il grasso epatico, misurato con elastografia transitoria controllata dalle vibrazioni, utilizzando il parametro di attenuazione controllata (CAP dB/m) come variabile continua e categorica con due valori limite convalidati (CAP 263 dB/m e CAP 285 dB/m).

Secondo i risultati dello studio pubblicati su Clinical Gastroenterology and Hepatology, il 52% degli adulti ha consumato fast food e il 29% ha ricavato almeno il 20% delle calorie giornaliere da fast food. Dopo l’aggiustamento multivariabile, questo livello di assunzione di fast food era “significativamente associato” a una maggiore steatosi (OR=1,45; 95% CI, 1,23-1,73 per il limite CAP 263 dB/m).

“Mangiare un quinto delle calorie giornaliere totali attraverso cibo dei fast food è associato a maggiori quantità di grasso nel fegato”, ha detto Kardashian. “Mentre gli effetti sono modesti nella popolazione generale (punteggio CAP superiore di 4 dB/m), gli effetti sono stati significativamente più deleteri nelle persone con diabete o obesità di base”.

Il consumo di almeno il 20% delle calorie giornaliere da fast food è stato associato a una CAP aggiustata superiore di 11 unità tra gli adulti obesi (301 dB/m; 95% CI, 294-308 vs. 290 dB/m; 95% CI, 283- 297) rispetto a una CAP inferiore di due unità tra gli adulti non obesi (238 dB/m; 95% CI, 234-243 vs. 240 dB/m; 95% CI, 236-245).

Inoltre, i ricercatori hanno riportato una CAP aggiustata superiore di 16 unità tra gli adulti con diabete (297 dB/m; 95% CI, 289-306 se consumavano il 20% di fast food rispetto a 281 dB/m; 95% CI, 273-289 se consumo < 20%) rispetto a una CAP superiore di tre unità tra gli adulti non diabetici (263 dB/m; 95% CI, 259-266 se consumano il 20% di fast food vs. 260 dB/m; 95% CI, 256-264 se consumo < 20%).

“Abbiamo anche scoperto che se il fast food venisse eliminato, potrebbe essere prevenuto un caso su sei di fegato grasso tra le persone con diabete e obesità”, ha aggiunto Kardashian.

Utilizzando il limite continuo della CAP (263 dB/m), i ricercatori hanno riportato che il rischio attribuibile alla popolazione per il fast food era del 17% tra gli adulti con obesità (95% CI, 8-26) e diabete (95% CI, da -1 a 33).

“Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere l’impatto dei determinanti sociali della salute e dell’insicurezza alimentare sul consumo di fast food nelle persone con malattie croniche”, ha detto Kardashian. “Dobbiamo anche progettare, implementare e ricercare interventi alimentari sani per le persone con condizioni metaboliche che sono ad alto rischio di sviluppare il fegato grasso”.

Ha continuato: “Questi risultati sono particolarmente importanti per le persone che hanno il diabete o l’obesità. Infatti, se queste persone consumano regolarmente fast food, il rischio di grave steatosi epatica aumenta in modo significativo. A livello politico, sono necessari sforzi di salute pubblica per migliorare l’accesso a opzioni alimentari convenienti, sane e nutrienti soprattutto negli Stati Uniti.

Ani Kardashian et al., Quantifying the Negative Impact of Fast-food Consumption on Liver Steatosis Among United States Adults with Diabetes and Obesity Clin Gastroenterol Hepatol. 2023 Jan 5;S1542-3565(22)01137-5.

