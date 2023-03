“Fbi” e “Fbi International” su Rai 2: la trama degli episodi di stasera

Doppio appuntamento con la serialità americana in prima serata su Rai 2: la trama degli episodi di “Fbi” e “Fbi International”

Nuovo appuntamento con la quinta stagione di “Fbi,”, la serie che racconta le vicende dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, in onda sabato alle 21.20 su Rai 2. Nell’episodio, “Vittima” Omar viene rapinato da due malviventi armati ma non vuole dare importanza a ciò che è accaduto. La squadra indaga su un caso di un serial killer che stupra e uccide delle giovani donne. L’assassino è esperto e non lascia alcuna traccia di sé. Riusciranno ad arrestarlo solo grazie alla testimonianza di Citra, una sopravvissuta. Questo farà riflettere Omar sull’importanza delle testimonianze delle vittime e lo convincerà ad aiutare il detective Chavez, responsabile del caso dei malviventi che lo hanno rapinato. Nel cast Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, alle 22.10, sarà proposta in prima visione assoluta la seconda stagione di “Fbi International”, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia incaricata di proteggere i cittadini statunitensi all’estero, che ha il suo quartier generale a Budapest. Nella puntata “Il denaro non ha valore”, la giovane nuora di un affarista che si è arricchito contrabbandando diamanti sporchi, decide di vendere l’unica proprietà rimasta alla famiglia dopo la confisca di tutti i beni per una serie di sanzioni. Il contabile a cui si affida, però, la raggira per intascare i soldi e la truffa sfocia in omicidio. Con Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.