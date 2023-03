Aka Steve in radio e in digitale con “Per Sempre”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Per Sempre” (Kimura), il nuovo singolo di AKA STEVE

“Per Sempre” è un brano rap hip-hop con ritornello melodico, che presenta una base composta principalmente dalla chitarra elettrica e altri suoni di accompagnamento che danno una leggera sfumatura di rock e blues alla canzone.

Spiega l’artista a proposito della nuova release: “Questo brano l’ho scritto per esprimere la fatica e il sudore che si devono dare alla vita di ogni giorno, e l’impegno costante nel provare a realizzare i propri sogni. Tutto ciò che ero, che sono e che sarò fa parte di me e rimarrà per sempre nella mia anima sia le cose brutte che quelle belle. Secondo il mio parere, ognuno di noi ha dovuto affrontare qualcosa di pesante e difficile da dimenticare e quindi ci tenevo a fare una canzone che rappresentasse la fatica ma anche la forza di volontà nel rammentarsi che non bisogna mai mollare e che tutto quello che superi ti rende più forte”.

Il visual video di “Per Sempre” rappresenta il duro lavoro, la fatica, la forza e la consapevolezza che, ciò che fai non è solo per te stesso, ma per stare bene anche con i tuoi cari. La clip raffigura uno degli ambienti di lavoro che l’artista ha affrontato per poter pagare le ore di studio, la benzina, per poter aiutare in casa e diventare indipendente, quindi per crescere, lavorare e realizzare il suo sogno musicale.

Biografia

Steve Giustiniani, nato a Bologna il 5 Giugno 2000, cresce in un paesino di campagna. Fin da ragazzino si appassiona al mondo della musica dove trova una vocazione e un rifugio dai momenti difficili, in particolare nel genere Rap Old School. Inizia praticando il freestyle in compagnia di amici a 14/15 anni, poi il suo interesse si trasforma in passione ed inizia quindi a scrivere brani suoi, accantonando l’improvvisazione e Freestyle. Comincia a registrare i suoi brani in studio per prendere confidenza con il microfono e con tutto ciò che riguarda la registrazione; ha partecipato inoltre al Tour Music Fest edizione 2021 nella categoria Rapper. Al momento sta lavorando per produrre il suo primo album che sarà distribuito da Kimura Label.