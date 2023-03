“Titina” in scena al teatro Monterosa di Torino

E’ l’ora della prima nazionale dello spettacolo TITINA, in cartellone al teatro Monterosa di Torino venerdì 10 e sabato 11 marzo

Una scrittura estremamente umana e sempre attuale. Il regista Pietro Panarelli, con la collaborazione ai testi di Rodolfo Medugno, regalano l’ennesimo grande testo capace di suscitare emozioni: la tragedia del dirigibile del Comandante Umberto Nobile insieme alla sua cagnetta Titina. Ambedue si schiantano sulla banchisa polare il 25 maggio 1928. E questa disavventura è rievocata in un Musical. O meglio, una commedia musicale originale, a tratti emozionante a tratti comica, in scena al teatro Monterosa di via Brandizzo 65 a Torino. Il tutto nelle serate di venerdì 10 e sabato 11 marzo. Sotto i riflettori due attori già di fama internazionale: la bulgara Helena Hristova nella parte di Titina e Andrea Zuliani in quella del Comandante Umberto Nobile. Con loro sul palco una compagnia di artisti/cantanti che hanno alle spalle diverse esperienze in questo tipo di Musical. Con 20 attori talentuosi che canteranno, balleranno e reciteranno, lo spettacolo racconterà la storia eroica di Nobile e dei suoi compagni di viaggio che, nonostante le difficoltà, hanno lottato per la sopravvivenza in un ambiente ostile. La cagnetta Titina, che ha accompagnato il comandante Nobile in questa avventura, sarà un simbolo di fedeltà e coraggio. La colonna sonora originale e le coreografie accattivanti faranno vibrare il pubblico e lo trascineranno in un’emozionante avventura polare. Questo musical offre un’occasione unica di rivivere una delle più grandi tragedie dell’era delle esplorazioni polari e di celebrare il coraggio e la determinazione di coloro che hanno rischiato tutto per la scienza e la conoscenza. Da non perdere l’occasione di assistere a questo spettacolo emozionante e di rivivere un’esperienza sicuramente originale grazie anche al Patrocinio del Museo Umberto Nobile. Da non dimenticare che nello spettacolo si esibiscono 6 attori che interpretano i “cani ballerini”, così da rendere il Musical più frizzante e adatto a un pubblico dai 6 ai 90 anni.

Venerdì 10 marzo – ore 21.00 ingresso 20 euro Sabato 11 marzo – ore 16.30 ingresso 20 euro – ridotto 10 Sabato 11 marzo – ore 21.00 ingresso 20 euro www.titinamusical.com.