Lacrime sul set di Mare Fuori per l’addio di Carolina Crescentini

Carolina Crescentini dà l’addio a Mare fuori: “Un’avventura meravigliosa”. L’attrice, che interpreta la direttrice dell’Istituto penale minorile di Napoli, pubblica su Instagram un video

La direttrice se ne va. Carolina Crescentini lascia il cast di ‘Mare Fuori’, in cui ha interpretato per tre stagioni Paola Vinci, a capo dell’Istituto penale minorile (Ipm) di Napoli in cui si svolgono le intricate vicende della fortunata serie televisiva prodotta dalla Rai. L’attrice romana, 43 anni ad aprile, saluta i colleghi del set anche con un commosso post su Instagram.

IL POST DI CAROLINA CRESCENTINI PER SALUTARE IL CAST DI ‘MARE FUORI’

Carolina Crescentini ha pubblicato su Instagram un breve video, girato a fine riprese, in cui abbraccia tutti gli attori protagonisti di ‘Mare fuori’. Le sue parole: “Grazie @_rai_fiction_ @picomedia.official @instarai2 per questa avventura meravigliosa.

Grazie @cristiana_farina e @mauriziocareddu_ per questo personaggio unico.

Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mi mancherete tantissimo.

Grazie #carmineelia @milluzz e @ivansilvestrini per esservi fidati di me.

Grazie @marita.cast e @stefano_chiappi_management per quel provino.

Grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa.

E grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore.

Ciao Paola, salutami Ancona.

#marefuori #me #shh“.

L’ADDIO DELLA DIRETTRICE PAOLA VINCI ALL’IPM

Il riferimento ad Ancona è legato alla nuova destinazione del personaggio di Paola Vinci, sollevata dall’incarico a Napoli dopo una serie di incidenti accaduti all’Ipm, ultimo dei quali è la sparatoria in cui è rimasto ferito gravemente Edoardo Conte (interpretato da Matteo Paolillo, che co-firma e canta anche la sigla ‘O mar for, 26 milioni di visualizzazioni su Youtube), durante il permesso matrimoniale. Edoardo è stato curato e tenuto nascosto da Liz, una delle guardie dell’istituto con un passato tragico: una notte di molti anni prima bussò alla sua porta il giovane detenuto Attilio, lei non gli aprì e lui finì ammazzato per strada. Questa volta Liz cede e dà ospitalità ad Edoardo ferito, infrazione che costerà cara. Ad allertare il ministero è Sofia, l’ultima arrivata tra le guardie dell’Ipm: in realtà è un’ispettrice mandata da Roma per vigilare sul buon funzionamento del carcere. La sua relazione impietosa porta all’allontanamento di Paola Vinci, a cui viene tolta anche la custodia della piccola Futura, figlia di Carmine o’ Piecur e della sfortunata Nina. L’addio della direttrice è definitivo? Il pubblico lo scoprirà solo nella quarta stagione, le cui riprese sono già in programma.