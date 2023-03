Con “Teaching Green” il cambiamento climatico si combatte anche in classe

Teaching Green è un progetto internazionale finanziato dal programma Erasmus+ che coinvolge gli studenti in sfide contro il cambiamento climatico

Sfide al cambiamento climatico in nove appuntamenti che il Cnr insieme ai partner del progetto Teaching Green, propone agli studenti di scuole primarie e secondarie per cambiare i nostri comportamenti quotidiani a favore della salute dell’ambiente. È possibile partecipare alle sfide che saranno proposte ogni due settimane: alcune sono già partite, ma si può partecipare anche a quelle scadute per tutto l’anno scolastico 2022/2023.

Come partecipare? Basta andare sul portale delle challenges o sul canale Instagram “teaching.greenproject”, guardare il video di presentazione, agire e documentare con foto e video e, infine, postare la propria azione su Instagram usando l’hashtag #teachinggreenchallenge. Allo stesso tempo, è importante dare un’occhiata a cosa hanno fatto gli altri e le altre.

Teaching Green (2021-2023) è un progetto internazionale finanziato dal programma Erasmus+ che coinvolge università, enti di ricerca e organizzazioni di educazione ambientale di Slovacchia, Italia, Spagna e Cipro (Inak coordinatore, University Costantine the Philosopher, Strom Zivota, Istituto per la Bioeconomia del Cnr, Vita XXI e Cardet). Teaching Green persegue gli obiettivi di: supportare gli insegnanti degli studenti di età compresa tra 10 e 16 anni nell’insegnamento del cambiamento climatico; rafforzare le conoscenze e le competenze digitali di docenti e studenti e promuovere l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’istruzione; implementare i metodi innovativi di apprendimento e insegnamento dell’ambiente attraverso azioni pratiche di monitoraggio in un’ottica di citizen science; supportare il pensiero critico dei partecipanti e promuovere comportamenti responsabili per la pressante necessità di ridurre i nostri impatti sull’ambiente e sul cambiamento climatico; sostenere un senso di responsabilità sociale per l’ambiente locale.

Vedi anche: