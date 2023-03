A Costanza Toninelli del Cnr l’ERC Consolidator Grant per “QUINTESSEnCE”

A Costanza Toninelli, prima ricercatrice del Cnr-Ino, il prestigioso ERC Consolidator Grant per il progetto “QUINTESSEnCE”

Costanza Toninelli, prima ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio nazionale delle ricerche di Firenze (Cnr-Ino), ha ricevuto il prestigioso ERC Consolidator Grant da due milioni di euro per il progetto “QUantum INTErfaceS with SinglE MoleCulEs” (QUINTESSEnCE): la sfida è quella di sfruttare gli effetti quantistici in sistemi di crescente complessità come molecole nello stato solido, con la possibilità di miniaturizzazione e di portabilità tipiche dei dispositivi fotonici integrati.

“QUINTESSEnCE” raccoglie la sfida, combinando l’estrema flessibilita? della chimica molecolare, che permette di realizzare molecole con stati energetici su misura, con le tecniche di nanofotonica più avanzate.

“Grazie alla realizzazione di interfacce basate su singole molecole, potremo studiare effetti quantistici in regimi fino ad oggi inesplorati e realizzare risorse fondamentali nel campo delle tecnologie quantistiche”, afferma Costanza Toninelli, “nel contesto delle comunicazioni quantistiche, ad esempio, puntiamo allo sviluppo di emettitori per esperimenti a molti fotoni. Ma i nostri studi potrebbero anche stimolare una nuova generazione di sensori quantistici di temperatura, con sensibilità inedite in condizioni estreme”.

Alla guida di un gruppo multidisciplinare composto da ricercatori del Cnr-Ino e del Dipartimento di Chimica Ugo Schiff dell’Università di Firenze, Costanza Toninelli è uno dei talenti emergenti nella fotonica quantistica a livello internazionale, protagonista nei principali network europei come QuantERA e Quantum Flagship. Svolge la sua attività in collaborazione con il Laboratorio Europeo LENS ed il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università degli studi di Firenze.