I Nightsoon tornano con il singolo “Sunset”

Il nuovo singolo dei NIGHTSOON è intitolato “Sunset”: un brano introspettivo e curato per la continua ricerca dell’ispirazione, idealizzata nella figura metaforica di una Musa

Questo brano introspettivo e curato rappresenta la continua ricerca dell’ispirazione, idealizzata nella figura metaforica di una Musa. Un tema caro a chi nella vita ha provato a creare e conosce soddisfazioni e insidie di un processo tanto comune quanto misterioso.

La chiave della scrittura del brano è l’emotività, con un risultato che trascina l’ascoltatore in un viaggio dentro sé stesso, navigando tra musica e parole.

Il significato di “Sunset” è ben inquadrato dal videoclip ufficiale che accompagna questa uscita, a cura di Valentina Cipriani. Qui il protagonista del pezzo si risveglia e parte alla ricerca della sua Musa.

La band NIGHTSOON nasce nel 2018 a Verona, con Nika Khachapuridze alla voce e chitarra, Eric Vincenzi al basso e cori e Giulio Da Re alla batteria e cori. Il sound è potente e moderno, riprende sonorità brit rock, indie e grunge, ispirandosi a band come Nirvana, Soundgarden, Kings Of Leon, The Doors, Foo Fighters, e Radiohead.

Il nome “NIGHSTOON” deriva dall’abitudine di Nika, frontman e compositore principale dei brani e dei testi, con arrangiamento e produzione di gruppo, di scrivere sempre di notte durante un periodo della sua vita, sperando che quel momento della giornata arrivasse presto, per liberare le sue emozioni e i suoi pensieri.

A novembre 2021 la band incide il suo primo singolo, “Same Stain”, presso il prestigioso Mulino Recording Studio ad Acquapendente (VT), con l’ingegnere del suono Andrea Mescolini.

Same Stain è un brano che critica chi vuole ottenere qualcosa con poco sforzo, il tutto condito da un sound potente e incalzante, e allo stesso tempo accattivante e trascinante.

A marzo 2022 si svolgono le riprese del video musicale, prodotto dalla band e con la regia di Leonardo Russo e Ciro Di Niccolo come direttore della fotografia.

L’audio ufficiale di Same Stain è stato pubblicato come singolo online il 25 maggio 2022, su Spotify, Apple Music, Amazon Music e tutte le principali piattaforme digitali per lo streaming musicale; il video ufficiale di Same Stain è stato pubblicato il 25 maggio 2022 sul canale Youtube della band.

Ad agosto 2022 la band registra alcuni singoli presso il Bonsai Recording Studio di Andrea Mescolini ad Orvieto, con successivo mix e master effettuato dallo stesso al Mulino Recording Studio di Acquapendente (VT); la band sarà impegnata nuovamente in studio nella primavera del 2023, per incidere altri brani.

I singoli della band, tutti pubblicati individualmente come audio ufficiale e video ufficiale, saranno contenuti nel primo album dei NIGHTSOON, atteso nell’estate del 2023.

Il secondo singolo della band, “Sunset”, brano introspettivo e coinvolgente, registrato al Bonsai Recording Studio con Andrea Mescolini, è stato pubblicato come singolo sulle piattaforme audio il 21 ottobre 2022; il video musicale, diretto da Valentina Cipriani e prodotto dalla band, è stato pubblicato lo stesso giorno sul canale Youtube della band.

“Play The Punk”, brano aggressivo e movimentato, registrato al Bonsai Recording Studio con Andrea Mescolini, è il terzo singolo della band, con video musicale diretto da Leonardo Russo e prodotto dalla band, sarà pubblicato con audio e video ufficiali a febbraio 2023, su Spotify, Apple Music, Amazon Music e tutte le piattaforme audio, e sul canale Youtube della band