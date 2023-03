Arianna Gregis nuovo Country Division Head di Bayer Italia

Arianna Gregis ha assunto la responsabilità della Divisione Pharmaceuticals di Bayer Italia con il ruolo di Country Division Head, subentrando a Giovanni Fenu

Arianna Gregis ha assunto la responsabilità della Divisione Pharmaceuticals di Bayer Italia con il ruolo di Country Division Head, subentrando a Giovanni Fenu, che ha guidato la divisione negli ultimi 18 anni.

Gregis vanta un curriculum di oltre vent’anni come Executive Manager nel Pharma e il suo percorso si caratterizza per esperienze internazionali, prima negli studi di economia negli USA e, successivamente, avviando la sua carriera in finanza presso Merrill Lynch International di New York.

Dal 2006 fa parte del Gruppo Bayer dove ha maturato solide competenze, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità e guidando con successo diversi team in Italia e all’estero fino a rivestire, nel 2018, il ruolo di Business Unit Head di area terapeutica di Bayer Pharma nel Regno Unito.

“È un onore guidare la Divisione Pharma in un momento storico così ricco di sfide per il mondo della salute – dichiara Gregis -. Intendo supportare la trasformazione a cui la Divisione va incontro con passione ed esperienza, nella solidità dei valori che rendono forte questa azienda e capace di fare davvero la differenza, per i pazienti in primis. Il nostro obiettivo.