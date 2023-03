A “Mixer” su Rai Storia fatti e personaggi del 1984

A “Mixer. Vent’anni di televisione” ritorno al 1984: al centro della puntata in onda in prima serata su Rai Storia fatti e personaggi di quell’anno

Renato Guttuso, Luciano Lama, Ottaviano Del Turco, Rita Pavone e Teddy Reno: sono loro i protagonisti di “Mixer. Vent’anni di televisione” – in onda mercoledì 8 marzo in prima serata su Rai Storia – dove il viaggio retrospettivo di Giovanni Minoli nella storia del suo rotocalco d’attualità che ha segnato un’epoca arriva nel 1984.

Il potere, l’arte erotica, l’amicizia con Pablo Picasso e il ruolo del pittore nella nascente società dei computer sono fra i temi del faccia a faccia con Renato Guttuso; a seguire, una riflessione sul nuovo rapporto tra imprenditori e sindacati nell’Italia della ripresa economica con le interviste al leader della Cgil Luciano Lama, che approfondisce il suo rapporto con l’avvocato Gianni Agnelli e il possibile accordo con Craxi, e al futuro segretario del Psi Ottaviano Del Turco, segretario aggiunto della Cgil del tempo, in una disamina del punti di forza e di debolezza del sindacato.

Per Mixer Psico, Sandra Milo invita nella sua piscina Rita Pavone e Teddy Reno per parlare d’amore: la celebre coppia racconta i segreti del loro rapporto sia in ambito lavorativo che nel privato.

Chiude la puntata il film in due minuti, con un cortometraggio d’animazione realizzato ad hoc, “Gli Ammutinati del Bounty”, in cui Stefano Disegni e Massimo Caviglia raffigurano Gianni Agnelli come capitano di galeone e Luciano Lama come leader della ciurma di ammutinati.