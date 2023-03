Su Rai Storia il regno di Edoardo VII a colori

La Gran Bretagna della Belle Époque a colori in prima serata su Rai Storia: al centro del programma un inedito regno di Edoardo VII

La Gran Bretagna edoardiana era il paese più ricco e potente del mondo. Ma cosa significava questo per gli uomini, le donne e i bambini che lavoravano duramente nei mulini e nelle miniere? Domande su cui si interroga il doc in due puntate “La Gran Bretagna della Belle Epoque a colori”, in onda martedì 7 marzo alle 21.10 su Rai Storia.

Sequenze di film rari, restaurati e colorati per la prima volta, offrono una finestra intima su come vivevano, lavoravano e socializzavano i britannici di tutti i giorni in quegli anni. L’era edoardiana vide nascere, tra l’altro, la creazione del tempo libero di massa, il movimento per il suffragio e la Prima guerra mondiale.

La Gran Bretagna di Edoardo VII era il paese più ricco e potente al mondo. Eppure, uomini, donne e bambini lavoravano duramente in miniera. Furono anni di profondi conflitti sociali, ma anche di progressi e grandi speranze per il futuro. Immagini filmate mai viste ridanno vita ad un’epoca, introdotte e spiegate dallo storico Fulvio Cammarano.