Jade Beer in libreria con “L’ultimo abito da Parigi”

L’ultimo abito da Parigi di Jade Beer esplora i legami che ci uniscono, le verità che ci rendono ciò che siamo e racconta la storia di due donne

Londra, 2017. Quando la sua amata nonna Sylvie le chiede di andare a Parigi per recuperare un abito che ha indossato decenni prima, Lucille vede in questo viaggio l’occasione di sfuggire temporaneamente alle pressioni della sua vita (compresi un fidanzato molto distratto e una madre troppo impegnata). Arrivata a Parigi, si ritrova in un appartamento a fissare confusa sei abiti meravigliosi: sono Dior, l’emblema del lusso, dell’eleganza e dell’alta moda. Ma Lucille non riesce a conciliare questo mondo glamour con l’immagine di sua nonna, seduta nella minuscola casa nel Sudovest di Londra. Passando le dita sugli abiti, scopre due iniziali ricamate su ogni etichetta, nascoste tra le strisce di tessuto: A&A. Che cosa significano? Quali segreti nasconde quella collezione di abiti di inestimabile valore?

Parigi, 1952. La Francia del dopoguerra è piena di fascino e privilegi, e Alice Ainsley, moglie dell’ambasciatore britannico, conduce una vita esclusiva, tra gioielli, banchetti e abiti d’alta moda. Ma dietro la facciata scintillante la giovane donna sta in realtà soffocando in un matrimonio privo d’amore. Il marito è drasticamente cambiato, e le speranze di Alice di vivere una storia romantica e di costruire una famiglia sono svanite. Così, quando un nuovo volto appare nel suo salotto, lei si trova a desiderare di seguire il suo cuore… senza curarsi delle conseguenze.

Sullo sfondo della Parigi sfolgorante degli anni Cinquanta e di quella contemporanea, L’ultimo abito da Parigi esplora i legami che ci uniscono, le verità che ci rendono ciò che siamo e racconta la storia di due donne, a sessantacinque anni di distanza l’una dall’altra, che scoprono i propri desideri.

Jade Beer è una giornalista e editor pluripremiata, che ha scritto per numerose testate inglesi, tra cui “The Independent”, “The Guardian” e “Daily Mail”, prima di passare alle riviste patinate. Per otto anni è stata caporedattore di una testata di lusso presso la più prestigiosa casa editrice di Londra. Tra la copertura di sfilate di moda internazionali, la conduzione di innumerevoli eventi dal vivo e le apparizioni in diretta su BBC Worldwide, Sky News e altri network, ha scritto i suoi primi due romanzi. Durante il lockdown ha completato il suo terzo romanzo, L’ultimo abito da Parigi.