Ivana Ferriol e Rudy Pesenti in libreria con “Fuori dall’armadio”

“Fuori dall’armadio” è il titolo del libro scritto a quattro mani dall’autore Rudy Pesenti in collaborazione con Ivana Ferriol, fuori per Another Coffee Stories

Si intitola “Fuori dall’armadio” il libro scritto a quattro mani dall’autore Rudy Pesenti in collaborazione con Ivana Ferriol e pubblicato dalla casa editrice Another Coffee Stories. L’opera, un libro tutto da leggere e colorare, rivolto ai bambini, nasce con l’intento di insegnare ai più piccoli a superare le paure e le difficoltà avendo fiducia nel prossimo e credendo nei grandi valori dell’ amore e dell’ amicizia.

“I disegni dei bambini possono essere una finestra sulla loro mente e sui loro vissuti emotivi”, ha spiegato l’editrice Anna Giada Altomare “In particolare, l’uso del colore in questi disegni può fornire indizi sui traumi subiti dai piccoli artisti. Il colore è un elemento di grande importanza nella psicologia, poiché rappresenta le emozioni e gli stati d’animo”. Il libro è strutturato in modo tale che le due storie che contiene possano essere lette liberamente sia da destra a sinistra che in senso opposto, da sinistra verso destra, poiché hanno entrambe un finale comune nel mezzo del libro. L’intero ricavato della vendita, inoltre, sarà devoluto all’associazione ONLUS Missione Calcutta per il progetto bergamasco Casa Hélène, nato con il fine di contrastare ogni forma di povertà e di migliorare le condizioni di vita di milioni di bambini, a tutela dei diritti dell’infanzia.

Casa Hélène sarà una struttura funzionale e accogliente, situata a Bergamo, che diventerà la sede di attività formative e ricreative per giovani e bambini. Casa Hélène sarà solo il primo obiettivo di un progetto di più ampio respiro, in quanto l’intento è quello di realizzare una rete internazionale di strutture di accoglienza anche in India, Africa e Sudamerica. Fuori dall’armadio è attualmente disponibile in tutte le librerie e nei circuiti Amazon Store al prezzo di 16 euro. Dal libro ne è nato anche uno spettacolo teatrale realizzato da giovanissimi attori, che andrà in scena a fine maggio 2023 presso il cinema teatro Agorà di Mozzo (BG).