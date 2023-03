Cosmico raddoppia il fatturato e punta all’Europa

Fatturato di +2 milioni di euro per Cosmico, realtà che connette i talenti del mondo digital con le più grandi aziende, agenzie, società di consulenza e startup internazionali

Chiude il 2022 con un fatturato di +2 milioni di euro Cosmico, ( wearecosmico.com ), realtà che connette i talenti del mondo digital con le più grandi aziende, agenzie, società di consulenza e startup internazionali. La startup, nata a gennaio 2019, conta ora su un roaster di oltre 6500 talenti iscritti, che si dividono tra designer e developer (60%), marketer (30%) e business/PM (10%). Nel 2022 la realtà, con sede a Milano, ha lavorato al fianco di 35 clienti fra società di consulenza, grandi agenzie digital, corporate e scale up. Anche il team cresce, triplicando le risorse e aprendo 4 nuove posizioni a inizio 2023.

Lanciati, inoltre, 5 SpaceHub per i Talenti in Europa fra Peniche, Fuerteventura e Tenerife: si tratta di un nuovo esperimento di Smart Working, che permette di lavorare insieme ad altri talenti del digitale in giro per il mondo. Le parole d’ordine sono esperienze, condivisione e contaminazione con nuove persone, che permettano di ampliare i propri orizzonti, migliorando la propria vita e il proprio lavoro, in luoghi immersi nella natura capaci di stimolare la creatività e aumentare così la produttività. Continuano, infine, anche le Cosmico Space Exploration, il segmento di esperienze di Cosmico che porta gli smartworkers in suggestive località italiane all’insegna di formazione e networking.

“In questo 2022 Cosmico è cresciuta molto, ampliando sempre di più il suo network di Talenti e riuscendo così ad aiutare sempre più aziende e realtà internazionali nei loro progetti di Comunicazione e Sviluppo. Ora l’obiettivo primario è quello di consolidare la presenza in Italia con uno sguardo all’Europa attraverso l’apertura in un secondo Paese, così come il potenziamento della piattaforma e dei servizi per i Talenti di Cosmico. Il nostro scopo è infatti quello di diventare un punto di riferimento per tutti coloro che voglio lavorare da remoto o essere digital nomad.” – racconta Francesco Marino, CEO e CO-Founder di Cosmico.

About Cosmico

Fondata nel 2020 da Francesco Marino, Managing Director della startup, Cosmico connette i talenti del mondo digital con le più grandi aziende, agenzie, società di consulenza e startup internazionali. Tramite la filosofia del Talent as a Service, le aziende di affidano alla startup per collaborare con i migliori talenti del digital in ambito social, sviluppo o design e, dall’altra parte, i talenti incrementano così il proprio portfolio di collaborazioni e progetti su scala internazionale. Cosmico ha sviluppato una divisione di Experience, creata nell’ottica di implementare le esperienze dal vivo di smart working, organizzando in Italia e all’estero momenti di incontro e confronto. Le Esperienze di Cosmico connettono il lavoro e la vita: le riunioni con il networking, le deadline con il relax, il business con il divertimento.