Artigianato: a Firenze torna Tirocini a Bottega

Torna Tirocini a Bottega: un contributo per 10 tirocinanti nelle aziende artigiane fiorentine. Le candidature potranno essere presentate fino al 31 marzo 2023

Torna ‘Tirocini a bottega’, il progetto che avvicina i giovani ai mestieri dell’artigianato artistico. Promosso e realizzato da Fondazione CR Firenze e gestito dal suo soggetto strumentale Associazione OMA – Osservatorio Mestieri d’Arte, in collaborazione con CNA Firenze Metropolitana e Confartigianato Imprese Firenze nel ruolo di soggetti promotori, il progetto intende favorire lo sviluppo di competenze in azienda formando sul campo nuove figure professionali e, ove possibile, favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.

Sono a disposizione 30 mila euro di risorse che andranno a sostenere 10 micro e piccole imprese artigiane fiorentine e della Città Metropolitana di Firenze, per l’attivazione di altrettanti tirocini non curriculari finalizzati all’inserimento al lavoro degli aspiranti artigiani, della durata non inferiore a 6 mesi. L’intero plafond, messo a disposizione di Associazione OMA da Fondazione CR Firenze, sarà utilizzato per erogare singoli contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 3.000 euro in favore delle aziende selezionate, al fine di coprire i costi derivanti dalle attività di gestione e realizzazione del tirocinio.

Il bando si chiuderà il 31 marzo 2022. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando la sezione apposita del sito internet di OMA e seguendo la procedura indicata. Non saranno prese in considerazione domande inoltrate per differenti canali così come quelle incomplete. L’azienda preselezionata si impegna ad individuare la figura del tirocinante e a portare a compimento le pratiche di avvio del tirocinio tramite uno dei due soggetti promotori accreditati CNA Firenze Metropolitana o Confartigianato Imprese Firenze, in un arco temporale non superiore a 30 giorni dalla data di comunicazione di preselezione. Possono partecipare tutti i settori dell’artigianato artistico.

Commenta il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori: “Avvicinare le nuove generazioni a percorsi professionali che spesso hanno poca visibilità significa dare un’opportunità agli aspiranti artigiani ma significa anche provare a dare un futuro a preziose competenze professionali e favorire il ricambio generazionale nel settore dell’artigianato tradizionale e artistico. L’esperienza a bottega si rivela fondamentale per avvicinare i giovani a tutti gli aspetti che ruotano intorno a questo genere di attività: dall’uso degli strumenti e delle tecniche, al rapporto con i clienti e i fornitori fino alle questioni legate alla logistica di una bottega”.

“Tramandare i saperi e i mestieri e avvicinare i giovani all’artigianato autentico sono sfide cogenti per la nostra città, che vive se sa rinnovarsi”, è il commento di Alessandro Sorani, Presidente di Confartigianato Firenze, che aggiunge: “Per questo, accogliamo con estremo favore il ritorno di ‘Tirocini a bottega’, un’iniziativa che ha avuto grande successo in passato e che dimostra la vicinanza concreta di Fondazione CR ai bisogni della città, ai suoi artigiani e soprattutto ai giovani. L’artigianato è a tutti gli effetti un percorso per rendersi autonomi e crescere”.

“Nel mondo dell’artigianato si fatica ad inserire professionalità giovani, sia come addetti che come futuri imprenditori – dichiara Giacomo Cioni, Presidente CNA Firenze Metropolitana – Iniziative come questa sono utilissime per incrementare nelle nuove generazioni l’attrattività dell’impresa artigiana che oggi ha da offrire un indubbio contesto di crescita e di affermazione professionale. Parimenti, per contrastare la difficoltà di reperimento personale da parte degli artigiani in attività. Un problema connesso al disallineamento esistente tra domanda e offerta formativa che riteniamo possa essere colmato solo adattando i percorsi formativi alle esigenze del sistema produttivo, dunque lasciando un ampio spazio progettuale e di manovra proprio alle imprese stesse. È proprio in questa direzione vanno sia Tirocini a Bottega che l’attività di CNA: con la nostra Agenzia Formativa, Ambiente Impresa, e la Regione Toscana abbiamo attivato percorsi formativi gratuiti in ambito culturale per 128 partecipanti suddivisi in 16 percorsi formativi diversi.”