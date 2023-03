Al teatro Cometa Off arriva lo spettacolo “Giovanna Dark”

Sarà in scena al teatro Cometa Off – dal 8 al 12 marzo – GIOVANNA DARK, spettacolo tratto da Andrew Birkin – Luc Besson – G.B. Shaw

Sarà in scena al teatro Cometa Off – dal 8 al 12 marzo – GIOVANNA DARK, spettacolo tratto da Andrew Birkin – Luc Besson – G.B. Shaw, adattamento e regia di Matteo Fasanella. Protagonisti: Virna Zorzan, Alessio Giusto, Federico Boccanera, Lorenzo Martinelli, Diana Forlani, Matteo Fasanella e con Luca Negroni. La storia di Giovanna D’Arco, la Pulzella d’Orléans, è al centro di questo spettacolo che mette in luce l’oscurità e il mistero che accompagnano questa figura eroica, ponendo interrogativi che scavalcano la vicenda storica per arrivare a noi, pur costruendo una narrazione filologica dal punto di vista delle ambientazioni e dei costumi.

Visionaria? Eretica? Medium? Condottiera? Strega? Santa, 478 anni dopo.

Giovanna D’Arco, la Pulzella d’Orléans, negli anni più infuocati della “Guerra dei Cent’anni”, riuscì a farsi accreditare presso la corte francese grazie a un carisma straordinario. Condusse varie offensive contro gli inglesi e nel maggio del 1429 ottenne due storiche vittorie ad Orléans e a Patay, permettendo all’esercito francese di conquistare il territorio fino a Reims e al Delfino di Francia di ricevere una solenne incoronazione con il nome di Carlo VII.

Successivamente patti politici tra potenti e una controversa intercessione della Chiesa Cattolica (allora ancora unita) portarono Giovanna a finire catturata e, nel giro di un anno, tra il 1430 e il 1431, condannata ed arsa viva sulla piazza del Mercato vecchio a Rouen.

Questa è la storia. Per quel che possiamo riscontrare.

Il vero motore di questa vicenda resta però l’insoluta risposta: chi era davvero Giovanna D’Arco? Cosa muoveva la sua passione? Uno dei più sofisticati e misteriosi personaggi della storia dell’umanità, sempre in bilico tra oscuro e divino, 114 anni dopo una beatificazione che sa più di appropriazione di fatti storici che di risposta.

La Darkside LabTheatre Company è un collettivo teatrale nato a Roma nel 2015. Nel 2021 è diventato associazione culturale con il nome di Darkside E.T.S. Fin dalla sua nascita come collettivo ha portato avanti varie attività nell’ambito della produzione di spettacoli e laboratori ad essi correlati: il nome vuole suggerire infatti da un lato la vocazione al fermento creativo e artigianale, dall’altro l’interesse per tematiche, storie e modalità espressive che diano spazio a quell’oscurità intesa come mistero e nucleo fondativo di ogni essere umano.

“Giovanna Dark” si inserisce perfettamente in questa filosofia artistica, ponendo interrogativi che scavalcano la vicenda storica per arrivare a noi, pur costruendo una narrazione fedele e coinvolgente.

Parallelamente alle repliche e nel solco della vocazione laboratoriale e creativa del collettivo, la Darkside E.T.S. promuove la terza edizione del Giovanna Dark Lab, workshop per attrici e attori condotto da Matteo Fasanella. Sarà un’occasione di approfondimento degli aspetti testuali, interpretativi e registici dello spettacolo e si concluderà con una simulazione di messa in scena: i partecipanti avranno modo di portare in scena il lavoro alla presenza del cast, in un momento di confronto e scambio di buone pratiche.

Teatro COMETA OFF

Via Luca della Robbia, 47, 00153 Roma RM

06 5728 4637 https://www.cometaoff.it/contatti/

da martedì a sabato ore 21.00, domenica ore 18,00

Biglietti: intero 17,50 (+2,50 tessera) – ridotto 15 (+2,50 tessera)