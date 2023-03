Su Rai 4 “Ashfall – The Final Countdown”: la trama del film

In prima serata su Rai 4 in onda “Ashfall – The Final Countdown”: ecco la trama del film campione d’incassi in Corea del Sud

Un mix tra action e disaster-movie, diretto da Byung-seo Kim e Hae-jun Lee. Lunedì 6 marzo in prima serata Rai 4 propone “Ashfall – The Final Countdown”, per il ciclo “Action Pop”. Campione d’incassi in Corea del Sud, Ashfall racconta la corsa contro il tempo per scongiurare una catastrofe che potrebbe spazzare via l’intera penisola coreana: l’eruzione del vulcano Paektu, al confine tra Cina e Nord-Corea, scatena una serie di violentissime scosse sismiche che stanno mettendo in ginocchio la penisola.

La folle missione per evitare il disastro è far detonare una testata nucleare all’interno del vulcano, ma prima bisogna recuperare la bomba, custodita in un magazzino militare in Corea del Nord. Un action-thriller tesissimo che stempera il brivido con i toni leggeri della commedia grazie alla costruzione brillante dei protagonisti che rispecchiano i canoni del buddy-movie, genere ibrido tra azione e commedia che si basa sull’amicizia di due personaggi contrapposti. Stupefacenti effetti speciali portano lo spettatore all’interno della catastrofe. Nel cast, Lee Byung-hun, Ha Jung-woo, Ma Dong-seok, Jeon Hye-jin, Bae Suzy, Lee Kyung-young.